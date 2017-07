Vratila se Igra prijestolja, pirati opet u akciji

U ponedjeljak je lansirana nova sezona popularne serije, a prva epizoda lakoćom je zasjela na prvo mjesto po broju piratskih preuzimanja 20:22

Uranij se nalazi gotovo u svakoj stijeni, no da se koncentrira u rude geološkim procesima. Trošenjem stijena dospijeva i u more - no kako do njega (uranija) doći? 19:03

U razdoblju do 2022. godine američka će vojska za čak 10 puta povećati budžet namijenjen razvoju laserskih topova za gađanje raketa i letjelica 17:07

Huawei je predstavio nove fitness narukvice – Band 2 i Band 2 Pro koje odlikuje više tjedna autonomija te podrška za Android i iOS uređaje 14:43

Nakon brojnih glasina o možebitnom hardveru koji će činiti mobitel LG V30 sada nam stižu i prvi benchmark rezultati koje je zabilježio Geekbench 13:31

I inače neprijateljski nastrojeni prema Facebooku i svim njegovim aplikacijama, u Kini su sada počeli blokirati i WhatsApp 12:09

Ekstenzija Soothe zamutit će uvredljive komentare, psovke, i sav mogući nasilan sadržaj koji pronađe u tekstu stranica koje posjećujete 10:48

Xiaomi će 26. srpnja predstaviti pametni telefon Mi 5X s dvostrukom stražnjom kamerom i Snapdragon 625 čipom, kao i novo MIUI 9 korisničko sučelje bazirano na Android Nougatu 09:32

HAKOM je objavio Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj 08:06

Sklopivši ugovor o uvođenju 5G mreže do kraja 2018. godine, San Marino, mala državica na Apeninskom poluotoku, mogla bi postati prva europska zemlja s 5G mobilnom mrežom 06:46

Čini se da svatko može zatražiti novu lozinku za korisnički račun MySpacea za koje zna ime osobe, korisničko ime i datum rođenja 05:17

Institut Ruđer Bošković i Atlantic Grupa zajednički razvijaju novi proizvod 05:04

Projekt softverske robotike bit će prezentiran svim zainteresiranim studentima u srijedu, 19. srpnja, u 16.30 sati, u Visokom učilištu Algebra 03:58

Nova serija HP DeskJet GT pruža ispis visoke kvalitete po iznimno niskoj cijeni po stranici 03:48