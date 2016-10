Wacomovi novi grafički tableti za kreativce

Japanska tvrtka Wacom poznata je po kvalitetnim grafičkim tabletima namijenjenim ilustratorima, umjetnicima, grafičarima i sličnim korisnicima. Upravo takvim proizvodima se mogu smatrati i dva nova tvrtkina grafička tableta iz linije MobileStudio Pro.



Najznačajniji element koji dolazi uz oba predstavljena uređaja je stylus olovka Wacom Pro Pen 2, koja korisnicima nudi preciznost, fluidnost te četiri puta veću osjetljivost u odnosu na prethodnu generaciju ove stylus olovke.



Predstavljeni modeli grafičkih tableta su MobileStudio Pro 13 i MobileStudio Pro 16, s time da prvi navedeni nudi zaslon od 13,3 inča dok drugi model nudi zaslon od 15,6 inča.

Oba modela nude bolji prikaz boja od prethodne generacije Wacomovih grafičkih tableta pa tako manji predstavljeni 13,3-inčni model nudi IPS WQHD zaslon koji pokriva 96% Adobe RGB prostora boja, dok 15,6-inčni IPS UHD zaslon većeg modela pokriva 94% Adobe RGB prostora boja.



Oba grafička tableta sadrže operativni sustav Windows 10, Intelove procesore te SSD disk za pohranu podataka koji u kapacitetu varira od 64 do 512 GB ovisno o odabranoj verziji uređaja. Sveukupno postajati će četiri različite verzije 13,3-inčnog modela i dvije verzije 15,6-inčnog modela.



Najslabija verzija 13,3-inčnog modela tako će se isticati samo po 64 GB prostora za pohranu podataka, a najbolja verzija istog modela imat će 512 GB prostora za pohranu te ugrađenu Intelovu RealSense 3D kameru. Istu kameru imat će i obje verzije većeg 15,6-inčnog modela s time da će bolji model još sadržavati i 4 GB RAM-a, SSD od 512 GB te Nvidijinu Quadro M1000M grafiku.



Opcija Wacom Link omogućuje lako i brzo povezivanje predstavljenih grafičkih tableta s macOS ili Windows računalima. MobileStudio Pro grafički tableti stižu na tržište u studenom s cijenama koje se kreću od 1499 do 2499 dolara za manji model te od 2399 do 2999 dolara za veći model.