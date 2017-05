Walkmani bez žice za sportaše

Plivanje, planinarenje ili na intenzivan trening – Walkman serija WS620 pokriva sve, tvrde iz Sonyja. Zahvaljujući bežičnoj Bluetooth tehnologiji korisnicima će omogućiti da se fokusiraju na fizičku aktivnost umjesto na uređaj za reprodukciju glazbe.



Novi bežični sportski modeli NW-WS623 (4GB) i NW-WS625 (16GB) kreirani su kako bi izdržali sve uvjete vježbanja, uključujući i ekstremne temperature od -5 do 45 °C. Otporni su i na sitne čestice prašine (rating IP6X), što ih čini idealnim za plažu, ali i za slatku ili slanu vodu, jer se mogu uroniti i na do dva metra dubine na 30 minuta.



Nove Walkman uređaje odlikuje ergonomski dizajn, pa su kompaktniji, tanji i lakši, te čak 35 posto kompaktniji od modela iz serije WS610. Dostupni su u crnoj, plavoj, limeta žutoj i sivkasto bijeloj boji, a zahvaljujući unaprijeđenom obliku, stabilno prianjaju glavi bez obzira na kretnje.



Po prvi put kod vodootpornih Sony Walkman playera na raspolaganju je i tehnologija za kontrolu buke Ambient Sound koja omogućava da se bez skidanja uređaja i prekida treninga čuju zvukovi iz okoline. Na raspolaganju je i opcija Quick Charge koja omogućava za samo tri minuta punjenje baterije za korištenje u trajanju od sat vremena, dok standardno punjenje pruža do 12 sati slušanja glazbe.