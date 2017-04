WD predstavio svoj prvi prijenosni SSD

WD (Western Digital) je konačno u svoju ponudu uključio i jedan prijenosni SSD. Novi uređaj je dio My Passport serije i nosi i više nego jednostavan naziv –My Passport SSD.



Zahvaljujući tome što se za pohranu podataka koristi NAND flash memorija WD je mogao smanjiti veličinu kućišta u odnosu na ostale, mehaničke prijenosne diskove iz My Passport serije. Dimenzije njihovog prvog prijenosnog SSD-a tako iznose samo 90 x 45 x 10 milimetara.



Izbor NAND flash memorije utjecao je i na brzinu prijenosa podataka koja je također veća u odnosu na mehaničke modele – i koja ide do 515 MB/s. WD u reklamnim materijalima navodi i kako je My Passport SSD otporan i na padove s visine do 1,98 metara. Za sigurnost podataka pobrinut će se 256-bitni AES koji je podržan na razini hardvera.



Za spajanje s računalom koristi se USB-C port, ali je WD mislio i na korisnike koji na svojim desktop i prijenosnim računalima nemaju najnoviji USB port, pa je za njih dodao i prigodni adapter (USB Type-A).



Što se kapaciteta tiče – My Passport SSD moguće je nabaviti u tri kapaciteta od 256 GB, 512 GB i 1 TB. Sva tri modela pokrivena su trogodišnjom garancijom. Za najjeftiniji model (256 GB) bit će potrebno izdvojiti 99,99 USD, a za najskuplji (1 TB) 399,99 USD. U zlatnu sredinu smjestio se 512-gigabajtni model koji će u trgovinama stajati 199,99 USD.



Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.