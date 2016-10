Western Digital ulazi na tržište SSD diskova

Nakon nekoliko ranijih pokušaja tvrtka Western Digital je konačno odlučila uhvatiti korak s ostalim proizvođačima te službeno ulazi na tržište SSD diskova. Na spomenuto tržište dolaze dvije serije proizvoda, serija WD Blue te serija WD Green SSD-ova.

Prva spomenuta serija WD Blue SSD diskova namijenjena je poslovima koji stavljaju naglasak na multitasking te je dostupna u klasičnom 2,5-inčnom formatu, kao i u M.2 2280 formatu. Na tržištu će se pojaviti u varijantama od 250 i 500 GB te 1 TB, čija će se cijena na kretati u rasponu od 79 do 299 američkih dolara.

Sekvencijalna brzina čitanja podataka kod WD Blue SSD-ova iznosi 545 MB/s, sekvencijalna brzina zapisivanja podataka iznosi 524 MB/s, deklarirana izdržljivost iznosi 400 TBW, dok MTBF (mean time before failure, prosječno vrijeme do kvara) iznosi 1,75 milijuna sati.

Druga predstavljena serija SSD-ova, WD Green, predstavlja svojevrsnu ekonomičnu ponudu Western Digitala. Također dolazi u 2,5-inčnom i M.2 2280 formatu te uključuje samo dva modela; onaj s kapacitetom od 120 GB te onaj s kapacitetom od 240 GB.

Kod WD Green serije sekvencijalna brzina čitanja podataka iznosi 545 MB/s, sekvencijalna brzina zapisivanja podataka iznosi 405 MB/s, a deklarirana izdržljivost iznosi 80 TBW.

Svi spomenuti diskovi iz obje serije dolaze s trogodišnjom garancijom i Western Digitalovim vlastitim WD SSD Dashboard softverom.