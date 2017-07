WhatsApp od sada podržava slanje svih vrsta datoteka

Krajem lipnja WhatsApp je pustio u opticaj novu beta inačicu svoje istoimene aplikacije za dopisivanje na mobilnim uređajima. Novost koju je dotična donijela svojim korisnicima je podrška za slanje svih vrsta datoteka.



Podsjetimo, WhatsApp odavno podržava slanje i primanje datoteka, ali samo određenih poput cvs, doc, docx, pdf i sličnih datoteka. Unatoč tomu jedan od čestih zahtjeva od strane korisnika je bilo i uvođenje podrške za slanje svih vrsta datoteka.



Stoga je krajem prošlog mjeseca WhatsApp u pojedinim zemljama omogućio svojim korisnicima testiranje dugo očekivane opcije. Čini se kako su developeri s dobivenim povratnim informacijama zadovoljni jer je dotična opcija ovih dana postala dostupna i ostalim korisnicima.



Ograničenja ipak ima – na Android platformi veličina datoteke ne smije prelaziti 100 MB, a na iOS platformi preko 128 MB. Kod slanja kraćih HD filmića ili pokoje mp3 ili APK datoteke ograničenje ne bi trebalo biti vidljivo većini korisnika.



WhatsAppovi developeri pozabavili su se i s opcijama vezano uz slanje JPEG fotografija i odgovaranja na dolazne pozive. WhatsApp više ne optimizira fotografije kako bi one bile manje kvalitete kako bi se uštedjelo na bandwithu, već se šalju u punoj kvaliteti. Također u slučaju slanja više fotografija one se više neće pojavljivati jedna za drugom, već će radi bolje preglednosti biti smještene unutar svojevrsnog albuma.



Novina ima i vezano uz telefonske pozive. Naime na njih ćete se od sada javljati povlačenjem prsta prema gore, a ne kao do sada u stranu.