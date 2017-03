WhatsApp smišlja kako početi zarađivati

Iako je Facebook za njegovo preuzimanje platio astronomskih 19 milijardi dolara, WhatsApp osim baze korisnika nije svom novom vlasniku donio ništa financijski opipljivo. Naime, ispočetka je ova aplikacija naplaćivala godišnju pretplatu (0,99 dolara nakon prve godine korištenja), no otkad je pod Facebookom to je ukinuto. Jan Koum, osnivač WhatsAppa oduvijek obećava da u aplikaciji neće biti reklama, no sada ipak razmišljaju o nekom načinu zarađivanja novca – s više od milijardu korisnika trebalo bi biti moguće nešto i zaraditi, zar ne?

Kako javlja Reuters, nekoliko startupa u sklopu poznatog inkubatora Y Combinator testira opcije koje bi WhatsAppu mogle donijeti novac. Radi se o novom načinu na koji bi kompanije mogle izravno komunicirati sa svojim korisnicima, sličnoj opciji koja već postoji u Facebook Messengeru, gdje se komunikacija može obavljati i uz pomoć chatbota.

WhatsApp ipak ostaje dosljedan sebi pa naporno radi na tome kako bi se izbjeglo slanje reklamnog spama koji bi iritirao korisnike.

Informacija o okretanju WhatsAppa kompanijama ide ruku pod ruku s nedavnom viješću o skorom početku testiranja poslovnog WhatsAppa u Indiji. Naime, na nekim tržištima Facebook Messenger je manje popularan od WhatsAppa, pa kompanija želi to iskoristiti na način da omogući kompanijama da koriste obje aplikacije kako bi došle do svoje ciljane publike.