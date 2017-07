Wi-Fi kiosci stigli na londonske ulice

Čini se kako će vrijeme polako pregaziti i poznate londonske govornice. Naime, vlasnik većine njih, britanska telekomunikacijska korporacija British Telecom (BT) odlučila se okrenuti budućnosti i modernim tehnologijama.



Sklopljeno je partnerstvo s tvrtkom Intersection (podružnicom Alphabetovog Sidewalk Labsa) začetnicom projekta LinkNYC ili Links koji se provodi u New Yorku. Riječ je o projektu kioska ili terminala na ulicama New Yorka pomoću kojih tamošnji građani mogu koristiti besplatnu Wi-Fi vezu.



Nešto slično sada je, zahvaljujući partnerstvu, implementirano i na ulicama Londona, točnije duž ulice Camden High implementirani su kiosci pod imenom InLinks koji korisnicima nude spajanje njihovih uređaja na besplatnu Wi-Fi vezu, obavljanje besplatnih telefonskih poziva, a na samom kiosku punjenje uređaja putem USB sučelja, pregledavanje digitalnih zemljovida i uputa za dolazak na određenu destinaciju.



Tu su razne druge informacije kao što je vremenska prognoza, vijesti iz zajednice te informacije vezane za londonsku podzemnu željeznicu. Wi-Fi kiosci u Londonu u potpunosti se financiraju putem reklamnog sadržaja koji se neprestance prikazuju na njihovim zaslonima.



U budućnosti se prije navedenim mogućnostima planira dodati i senzore za praćenje temperature, kvalitetne zraka i buke, kao i širenje projekta za cijeli London te druge britanske gradove do kraja ove godine.