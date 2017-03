WikiLeaks će CIA-inim dokumentima pomoći IT kompanijama

I dalje se ne stišavaju reakcije na veliku količinu tajnih dokumenata CIA-e koje je prije nekoliko dana objavio WikiLeaks. Velike tehnološke kompanije čiji proizvodi su u tim dokumentima okarakterizirani podložnima na špijuniranje već su krenule u protuudar i pokušavaju "zakrpati" sve što se može. Sada bi im upomoć mogao priskočiti i sam pokretač WikiLeaksa, Julian Assange.

On je jučer na tiskovnoj konferenciji najavio da će kontaktirati velike tehnološke kompanije i ponuditi im ekskluzivan pristup tehničkim podacima o CIA-inim alatima za hakiranje i prisluškivanje. Do sada je na WikiLeaksu osvanulo na tisuće dokumenata koji opisuju CIA-ine metode nadzora raznih elektroničkih uređaja, no softver korišten pri tome nije dospio u javnost, kao niti mnoštvo tehničkih detalja kojima se obavještajne službe koriste za probijanje zaštite i iskorištavanje sigurnosnih propusta.

Za sada nema informacija o tome je li kontakt između Assangea i neke od spomenutih tehnoloških kompanija (Google, Microsoft, Samsung, Huawei) već uspostavljen.