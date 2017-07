Od Wikipedije napravio tekstualnu avanturu

Developer iz Londona Kevan Davis poigrao se Wikipedijom i Javascriptom, te izradio "igru" koja se može igrati baš poput klasičnih tekstualnih avantura iz 80-ih godina prošlog stoljeća. Međutim, u njegovoj verziji kao "teren" za igru koriste se članci iz Wikipedije, a navigacija se svodi na skakanje po raznim lokacijama svijeta, njihovo istraživanje, te putovanje od jednog do drugog članka kroz dostupne linkove.

Wikipedia: The Text Adventure dostupna je za igranje putem weba na ovoj stranici. Početi igru se može bilo gdje u svijetu, sve dok članak na Wikipediji sadrži geografske koordinate tog mjesta. Nakon upisivanja naredbe Go to (mjesto) igrač dobiva 8-bitni pikselizirani prikaz mjesta, nekoliko osnovnih informacija o njemu te nekoliko predloženih daljnjih koraka.

Dalje tijek igre ovisi samo o mašti i željama igrača, pa može putovati po svijetu i istraživati ga kako god mu drago. Na lokacijama koje "posjeti" može obaviti razgledavanje, pokupiti neke zanimljive predmete, ostaviti ih, i na nekoliko drugih načina se zabaviti s dostupnim "inventarom". Već sada ovo je idealna zabava za nostalgične dokoličare željne malo virtualne šetnje svijetom, a Davis kaže da radi na novim opcijama, sadržaju, misijama i "easter eggovima" kako bi igranje postalo još zanimljivije.