I WinDays17 održat će se u Poreču

Tradicionalni susret stručnjaka iz businessa i IT industrije u Hrvatskoj – konferencija Microsoft WinDays17 – održat će se sljedeće godine od 25. do 28. travnja na lokaciji Valamar Isabella Island Resort, na otoku Sveti Nikola, u neposrednoj blizini Poreča.

Sedamnaesto izdanje Microsoft WinDays konferencije namijenjeno je predstavnicima gospodarstva, javne uprave, ICT stručnjacima, poduzetnicima te pripadnicima akademske zajednice i medija. U poslovnom dijelu Konferencije, od 25. do 26. travnja, domaći i strani stručnjaci iz svijeta businessa, marketinga, startupova moći će dobiti savjete i informacije o tome kako angažirati korisnike putem novih proizvoda i usluga, kako optimizirati poslovanje i transformirati svoj proizvod te kako osnažiti zaposlenike s novim alatima i uvidima. Tehnološki dio Konferencije donosi novosti i trendove iz IT svijeta, od 26. do 28. travnja.

“Prošlogodišnja rekordna posjećenost WinDays konferencije potvrdila je da su WinDaysi već godinama najvažnije mjesto okupljanja ljudi iz različitih branši, koji ovdje grade mrežu kontakata, ostvaruju nove suradnje te dobivaju informacije o tome kako iskoristiti moć tehnologije za vlastiti uspjeh. U tom smjeru nastavljamo i u 2017. godini. Na prethodnoj WinDays konferenciji naglasak je bio na pokretanju ideja, a ove ćemo se godine fokusirati na njihovu implementaciju, odnosno na iskorištavanje potencijala, o čemu će se govoriti na brojnim zanimljivim i aktualnim predavanjima i okruglim stolovima. Prošle godine smo prvi put održali konferenciju na otoku sv. Nikola u Poreču i dojmovi su vrlo dobri. Praktički imamo otok rezerviran samo za posjetitelje WinDaysa te stoga ostajemo na istoj lokaciji“, rekao je Ivan Vidaković, direktor Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina.

Early bird prijave za konferenciju otvorene su od 1. prosinca i trajat će do 26. veljače 2017.