Wozu više ne nedostaje 3,5-milimetarski priključak na novim iPhoneima

Steve Wozniak, legendarni suosnivač tvrtke Apple još uvijek je osoba koju se među prvima pita za mišljenje prije i nakon što njegova bivša tvrtka na tržište izbaci neki novi proizvod.



Ove godine razvila se rasprava oko izbacivanja 3,5-milimetarskog priključka s novih iPhone 7 i iPhone 7 Plus telefona.

Još u kolovozu, neposredno prije njihova predstavljanja, Wozniak je u intervjuu za australski Financial Review kritizirao nedostatak tog priključka naglasivši kako bi takva odluka mogla naljutiti određene kupce te kako ni on sam ne preferira bežične slušalice. No čini se kako je nakon izlaska spomenutih uređaja ipak promijenio mišljenje.



U novom intervjuu koji je dao za internetsku stranicu TechRadar, pohvalio je Appleov čin izbacivanja 3,5-milimetaskog priključka naglasivši pritom kako je taj priključak upotrebljavao veoma mali broj korisnika te da ga ni on sam nikad nije koristio.

Onima koji su ga koristili poručio je da kupe adapter pomoću kojeg će moći koristiti svoje slušalice s 3,5-milimetarskim priključkom (zaboravivši pritom na činjenicu da spomenuti adapter već dolazi u paketu s iPhone 7 i iPhone 7 Plus uređajima).



Woz trenutačno koristi i iPhone 7 te iPhone 7 Plus, kao i veći broj Android uređaja.

U intervjuu nije propustio pohvaliti ni Apple Watch kojeg koristi redovito te naglasio kako još uvijek čeka na svoj primjerak Apple Watch 2 sata koji je naručio redovnim putem poput svih ostalih kupaca jer sve Appleove proizvode kupuje sam te želi izbjeći da mu iz Cupertina novi proizvodi stižu kao dar.