Xiaomi objavio SAR vrijednosti za veliki broj svojih uređaja

Unatoč smanjenju broja igrača koji su voljni vršiti kupovinu unutar same igre, Pokémon Go je do kraja 2016. ostvario 950 milijuna dolara prihoda 19:52

U želji da informira svoje korisnike, kineska tvrtka Xiaomi odlučila se na objavljivanje liste sa SAR vrijednostima razine zračenja velikog broja svojih mobilnih uređaja 19:04

Inače pouzdani leaker – Ricciolo tvrdi kako ima pouzdane informacije da će Galaxy S8 medijima biti prikazan na MWS 2017 sajmu te kako će u prodaju krenuti krajem travnja po paprenoj početnoj cijeni 16:53

IndieGoGo kampanja kojom se prikupljaju sredstva za obrazovanje osnovnoškolaca prikupila je 60.000 dolara u jednom danu 16:06

U prosincu aktiviran projekt europske satelitske navigacije našao se u problemima jer mu je otkazalo 9 atomskih satova u satelitima 15:17

Digitalna vaga za prtljagu olakšat će život onima koji često putuju zračnim prijevozom 14:22

Do kraja tekuće godine Apple će predstaviti MacBook Pro s 32 GB RAM-a, tako barem prognozira svjetski poznati analitičar Ming-Chi Kuo 14:02

Nepoznati napadači pokušali su ući u intranet mrežu kojom se služe tužitelji koji istražuju južnokorejsku predsjednicu, no napad je na vrijeme otkriven te je spriječena krađa podataka 13:08

Microsoft je objavio kako će preuzeti Simplygon, softversko rješenje za 3D optimizaciju koje se koristi u industriji igara, ali i u arhitekturi, 3D CAD-u te pri 3D ispisu i 3D skeniranju 12:14

U tijeku je ZTE-ova kampanja na Kickstarteru kojom se nastoji isfinancirati konceptni telefon Hawkeye ili Project CSX koji se može prikvačiti na zid i ima mogućnost upravljanja očima 12:08

Nacrtom Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa i Uredbe o geoblokiranju i drugim oblicima diskriminacije potrošača EK predlaže nova pravila za e-trgovinu, odnosno ujednačavanje cijena dostave 11:52

Intel je predstavio platformu Responsive Retail Platform namijenjenu trgovinama, koja na jednom mjestu objedinjuje sav hardver i softver koji će trgovinama dati tehnološki aspekt 09:48

Nenad Bakić i Croatian Makers imaju cilj da svako dijete u 6. ili 7. razredu dobije edukativni set Micro:bit 07:00

Najnovija verzija Google Mapsa donosi potpunu integraciju Ubera. 06:22