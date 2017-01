Xiaomi priprema prijenosnik s kućištem od legure magnezija i litija

Tvrtka Xiaomi bi tijekom ove godine trebala predstaviti novo ultralako prijenosno računalo. Kućište spomenutog prijenosnika bit će od legure magnezija i litija, što takvo kućište čini 50% lakšim od klasičnog aluminijskog kućišta.

No osim prednosti u vidu male težine, tu je i nedostatak, a to je visoka cijena. To je ujedno i razlog da se takvo kućište dosad pojavilo samo u nekoliko modela prijenosnih računala, kao što je, na primjer, Lavie Z prijenosnik tvrtke NEC koji je u vrijeme kada se našao na tržištu težio 0,88 kilograma (podaci za 2012. godinu).

Za kućište novog Xiaomijevog prijenosnika odgovorni će biti tajvanska tvrtka TaiSol Electronics te japanska tvrtka ShinSho. Tvrtka Inventec će se kao Xiaomijev partner pobrinuti za ODM aspekt poslovanja.