Yoga A12 je pristupačnija inačica Yoga Booka

Lenovo je predstavio novi 2-u-1 uređaj iz svoje Yoga serije. Ovaj put se radi o cijenom pristupačnijem Yoga A12 modelu koji se za razliku od prošlogodišnjeg Yoga Booka temelji isključivo na Android platformi.



Novi model je u nekim stavkama napredniji od prošlogodišnjeg, ali se zbog nižeg cjenovnog ranga moralo ići i u određene uštede. Tako npr. Yoga A12 ima veći 12,2“ zaslon (Yoga Book 10,1“), ali mu je rezolucija niža – HD (1.280 x 800 točaka) nego što je to slučaj sa starijim Yoga Bookom koji ima zaslon FHD rezolucije (1.900 x 1.200 točaka).



Ista je situacija i po pitanju radne i podatkovne memorije koja je u slučaju Yoga A12 modela smanjena na 2 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Podsjetimo, Yoga Book ima 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. No, Lenovo se donekle iskupio ugradivši bateriju većeg kapaciteta – 10.500 mAh koja će prema navodima proizvođača osigurati do 13 sati autonomije.



Pokretačku snagu Yoga A12 crpi iz Intelovog Atom X5 procesora iz Cherry Trail serije. Za dobar zvuk pobrinut će se stereo zvučnici i Dolby Atmos tehnologija. Ovogodišnji model je poput prošlogodišnjeg također opremljen s „Halo“ tipkovnicom.



Yoga A12 temelji se na Android platformi starijeg datuma – Android 6.0.1 (Marshmallow), ali iz Lenova poručuju kako će nadogradnja na Android 7.0 (Nougat) biti spremna kroz koji mjesec. Prodaja kreće kroz koji dan po cijeni od 299,99 USD.