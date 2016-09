YouTube GO za novu generaciju surfera (kažu...)

Google redovito nadograđuje svoju YouTube aplikaciju za iOS i Android. No, jučer je Google u New Delhiju predstavio novu YouTube aplikaciju –YouTube GO koja je namijenjena YouTube surferima nove generacije.



Google navodi kako je YouTube GO napisan od nule, te kako je posebno razvijan za tržišta u razvoju gdje su brzine interneta još uvijek daleko sporije nego u ostatku svijeta. Stoga i ne čudi što je Google kao testni poligon odlučio iskoristiti upravo Indiju.



Jedna od prednosti YouTube GO aplikacije naspram postojeće je što se na brzinu može pregledati video i tek potom odlučiti želimo li ga stvarno pogledati ili ne. Također osim gledanja Google je omogućio i preuzimanje videa na mobilne uređaje kako bi se mogli pogledati i naknadno kada se korisnik nalazi u području vrlo sporog interneta ili u području gdje ga uopće nema.

Pritom je moguće odabrati i u kojoj se kvaliteti video želi preuzeti čime korisnik odmah dobiva i informaciju koliko će ga u megabajtima "koštati" preuzimanje dotičnog videa. YouTube GO je dobio još jednu mogućnost –dijeljenje preuzetog video materijala s drugim korisnicima.



YouTube GO omogućava pregledavanje, preuzimanje te dijeljenje video sadržaja s drugim korisnicima putem BluetoothaNo, to ne znači da je moguće neki video sadržaj poslati drugom korisniku koji se nalazi u drugom gradu. Dijeljenje datoteka se odvija kao u dobra stara vremena kada mobiteli nisu bili odveć pametni –preko Bluetootha pa je nužno da dva uređaja budu u blizini.



Za sada YouTube GO koji je još uvijek u beti (finalna inačica se očekuje početkom 2017. godine) mogu koristiti samo korisnici iz Indije, no Sundar Pichai (Google CEO) je natuknuo kako Google YouTube GO s vremenom namjerava donijeti i na ostala tržišta, kada točno, nije precizirao.