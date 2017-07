YouTube ima novog rekordera

Bizarni pop-uradak južnokorejskog pjevača po imenu Psy, ultra-mega-hiperpopularni Gangnmam Style, bio je prvi video koji je na YouTubeu pregledan milijardu, pa potom i dvije milijarde puta. Posljednjih nekoliko godina taj je glazbeni video spot neprikosnoveno držao prvo mjesto na ljestvici najgledanijih na ovom servisu, no njegovoj je vladavini sada došao kraj.

Ovih ga je dana pretekao video spot za pjesmu "See You Again", koju izvode Wiz Kahlifa i Charlie Puth, a koja je posvećena prerano preminulom glumcu Paulu Walkeru iz filmskog serijala Brzi i žestoki. See You Again sada bilježi oko nešto preko 2,895 milijardi pregleda, dok je Gangnam style na 2,894 milijardi. Između ova dva videa, čini se, vodit će se i utrka za dostizanje novog rekorda od 3 milijarde pregleda.

Za one koji žele znati više – na trećem mjestu nalazi se pjesma "Sorry" Justina Biebera, na četvrtom je "Uptown Funk" koju izvode Mark Ronson i Bruno Mars, dok top 5 zatvara ovogodišnji ljetni megahit Despacito s nešto manje od 2,5 milijarde pregleda.