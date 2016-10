Zagreb AV show 2016. održava se sljedećeg vikenda

Najveći specijalizirani sajam potrošačke elektronike u regiji i ovom dijelu Europe "Zagreb AV Show 2016." počinje u petak, 21. listopada, i traje sve do nedjelje, 23. listopada, te će se tradicionalno održati u zagrebačkom hotelu Sheraton. Na ovogodišnjem, 22. po redu, izdanju međunarodnog AV sajma okupit će se gotovo 30 izlagača koji će svoje novitete posjetiteljima pokazati na dva kata, na više od 500 m2 izložbenog prostora.

Osim demonstracije najnovijih i najboljih TV uređaja, stereo i surround pojačala, receivera i zvučnika, posjetitelje očekuje i demonstracija vodećih proizvođača audiofilskih slušalica. Ljubitelji dobrog zvuka moći će isprobati zvuk velikog broja slušalica (AKG, Audeze, Audio Technica, B&W, Denon, Grado, HIFI Man, JBL, NAD, Philips, PSB, Sonus faber...) u sklopu izložbe "Zagreb CanJam 2016".

Uz uživanje u kvalitetnom zvuku posjetiteljima će biti na raspolaganju velik izbor nosača zvuka (LP & CD) koje će na sajmu moći kupiti po sniženim cijenama te tako obnoviti svoju glazbenu kolekciju.

Na ovogodišnjem će sajmu vodeći proizvođači TV uređaja predstaviti svoje premium Ultra HD modele. Za potpuni doživljaj video sadržaja brojni izlagači i ovoga su puta pripremili novitete u segmentu kućnih kina. Većina Hi-Fi izlagača imat će bar jednu premijeru na sajmu, a na sajmu će premijerno biti prikazana gramofonska zvučnica Fuuga s cijenom od 8.000 eura.

Radno vrijeme sajma je od 12 do 19 sati (petak), od 10 do 19 sati (subota) i od 10 do 18 sati (nedjelja). Cijena dnevne ulaznice iznosi 20 kuna, odnosno 30 kuna za sva tri dana održavanja sajma.

Više informacija možete pronaći na internetskoj stranici Zagreb AV showa.