U Zagreb stiže međunarodna škola programiranja SmartNinja

Moderni poslovi ubrzano se mijenjaju - rast efikasnosti tvrtki sve više se bazira na razvoju IT vještina pojedinaca. Procjenjuje se kako će digitalna ekonomija u 2020. činiti 25% BDP-a globalne ekonomije, a i da u isto vrijeme Hrvatskoj godišnje nedostaje više od 1500 IT stručnjaka. Kako bi se smanjio jaz, pomoći želi i SmartNinja Hrvatska - međunarodna škola koja je u dvije godine postojanja u svijet programiranja uvela više od 1000 polaznika i polaznica, a od svibnja dolazi i u Hrvatsku. SmartNinju su osnovali Miha Fabjan i Matej Ramuta, a nakon uspješnog početka u Ljubljani te širenja na Beč, sada je dovode i u Zagreb.



Kako za stjecanje developerskog znanja danas nisu isključivo potrebne tehničke škole i fakulteti, u srodnu karijeru može se upustiti svatko tko ‘teži’ stvaranju novih digitalnih proizvoda i vrijednosti.



SmartNinja nudi različite tečajeve, a u Zagrebu će krenuti s programima Web Development 1, Vikend programiranja, SQL i baze podataka, a broj predavanja će rasti. Tečajevi se obično održavaju dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima te ih drže instruktori s iskustvom iz industrije.



Polaznici SmartNinje su obično osobe koje su već završile formalno obrazovanje i tek su kasnije odlučile da ih zanima informatika i programiranje te žele promijeniti karijeru. Drugi dio polaznika čine svi oni kojima je programiranje korisno zbog posla, iako se nužno njime ne bave, poput voditelja projekata, marketinških stručnjaka, grafičkih dizajnera i svih onih koji su često u doticaju s IT strukom.



Vikend programiranja prikladan je za potpune početnike i stjecanje najosnovnijih programerskih znanja. Znanje o tome kako planirati bazu podataka jedna je od najvažnijih vještina prilikom izrade novog informatičkog proizvoda, a tome je namijenjen tečaj SQL i baze podataka.



Organizator škole programiranja SmartNinja Hrvatska je Netokracija. Školu podržava Razvojna agencija Zagreb - Tehnološki park Zagreb.