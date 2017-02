Zagrebačka banka pokrenula live chat i za one koji im nisu korisnici

Zagrebačka banka je napravila još jedan korak u osuvremenjivanju svojeg poslovanja s građanima, pa tako od sada uslugu live chata nude svima koji su zaintresirani za komunikaciju s djelatnicima, a ne samo svojim korisnicima. Evo što su tim povodom napisali u priopćenju za javnost:



Slijedeći aktualne trendove u komunikaciji s korisnicima te sa željom da im bude na usluzi na što jednostavniji i brži način, Zagrebačka banka omogućila je razgovor putem chata na web stranici www.zaba.hr.



Chat je dostupan svim posjetiteljima weba, neovisno o tome jesu li klijenti Banke ili ne. Osnovna prednost mu je što korisnik može još brže doći do željene informacije, a bankar ga može voditi korak po korak kako bi odmah riješio eventualnu nedoumicu ili problem. Primjerice, pomaže mu što učiniti ako je kartica ostala u bankomatu, kako aktivirati m-zabu, što sa isplatama na bankomatima u inozemstvu ili gdje se sve može obročno plaćati. Ako se pak radi o interesu za kredit, bankar će korisniku dati osnovne informacije te ga spojiti s poslovnicom kako bi realizirao kredit. Chat se pokreće tako da korisnik klikne na ikonu za chat u meniju pri vrhu desnog gornjeg kuta stranice, nakon čega mu se otvara prozorčić u kojem upisuje pitanje.



Sve više ljudi informacije želi pronaći na Internetu i usluge internetskog bankarstva koristi sve veći broj klijenata stoga je i Zaba sve više fokusirana na širenje i unapređenje kvalitete i opseg online usluga. Lani je zato pokrenuta i nova web stranica, nakon čega se broj korisnika koji traže kredite i druge usluge Banke online povećao pet puta. Web nudi izvrstan alat – više vrsta kalkulatora koji im omogućuju dobivanje svih važnih informacija o kreditima, kreditnim karticama, paketima proizvoda i drugim uslugama. Tako prije ugovaranja usluge klijenti raspolažu s dovoljno informacija i spremni su postaviti i dodatna pitanja bankaru.



Do sada su usluge chata mogli koristi klijenti banke koji imaju ugovorenu uslugu e-zaba putem e-poslovnice u kojoj mogu rješavati ozbiljnije zahtjeve. No online komunikaciju preko Zaba chata mogu koristiti svi posjetitelji web stranice te tako dobiti brzu informaciju, riješiti manji problem ili doći do inicijalne informacije o kreditu.



Chat je otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 20, te subotom od 8 do 12 sati.



Izvan tog vremena korisnici mogu ispuniti obrazac ispod usluge ili kalkulatora proizvoda koji ih zanima ili poslati e-mail na adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.