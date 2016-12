U Zagrebu otvoren Samsung Experience Store Arena

Tvrtka Samsung Electronics danas je otvorila ekskluzivni prodajno-savjetni centar, Samsung Experience Store Arena. Jedinstvena trgovina smještena je na više od 200 četvornih metara, na prvom katu trgovačko-zabavnog centra Arena Centar, treća je u svijetu, nakon Toronta i Bruxellesa, s potpuno novim konceptom uređenja, koji će svim zainteresiranima ponuditi unaprijeđeno iskustvo kupovanja i isprobavanja široke lepeze Samsung proizvoda.



- Izuzetno smo ponosni što u Zagrebu možemo otvoriti treći u svijetu Samsung Experience Store s potpuno novim konceptom. U suradnji s partnerima, tvrtkom Sancta Domenica, ovaj prodajno-servisni centar postavlja visoku ljestvicu doživljaja i kupnje Samsung proizvoda i tehnologija. Ova je trgovina potvrda naše predanosti potrošačima i partnerima, kao i našem nastojanju pružanja izvanrednog korisničkog iskustva svima – naglasio je prilikom otvorenja Tae Hwan Hwang, predsjednik Uprave regionalnog predstavništva Samsung Electronics.



Samsung Experience Store Arena je mjesto gdje će se zaljubljenici u nove tehnologije moći upoznati sa Samsungovom vizijom budućnosti u kojoj nemoguće postaje moguće, moglo se čuti prilikom otvorenja. Također, u sklopu Samsung Experience Storea Arena izložena je široka lepeza proizvoda Samsung od najnovijih pametnih telefona i satova do tableta, slušalica, zvučnika i uređaja VR kao i brojnih drugih uređaja koji odgovaraju svakodnevnim zahtjevima i potrebama korisnika.



Svi će posjetitelji, ekskluzivno u Samsung Experience Store Arena, moći isprobati i posve nov 4D stolac, koji pomoću Gear VR tehnologije omogućava izuzetno živopisno iskustvo virtualne stvarnosti. 4D stolac, pomoću hidrauličkog mehanizma, imitira pokrete i prati sadržaj prikazan na Gear VR uređaju, kao što su vožnja roller coasterom, kajakom na divljim vodama, skijaški skokovi i surfanje na valovima.



- Samsung Experience Store Arena je točka na „i“ našeg dugogodišnjeg uspješnog poslovanja sa Samsungom te vjerujemo da će postati omiljeno mjesto interakcije hrvatskih potrošača s najnaprednijim mobilnim tehnologijama današnjice. Ovim putem bi pozvao sve zainteresirane da nas posjete u Areni ovaj vikend i ugrabe fenomenalne popuste do tisuću kuna, vrijedne poklone, mogućnost plaćanja do čak 36 rata, te premijerno isprobaju i prednaruče najnoviji Samsungov pametni sat Gear S3 – zaključio je Goran Janičijević, direktor maloprodaje i marketinga, tvrtke Sancta Domenica.



Također, u prostoru Samsung Experience Store Arena moguće je predati bilo koji Samsung telefon, tablet ili dodatak za mobilne uređaje na popravak, pri čemu će neke popravke biti moguće odraditi u svega sat vremena. Osim toga, Samsung Experience Store Arena bit će mjesto gdje će se redovno održavati treninzi za kupce o najnovijim proizvodima dok će Samsung stručnjaci svim zainteresiranima pokazati napredne mogućnosti pojedinih proizvoda, a moći će se i sami uvjeriti u mogućnosti i kvalitetu inovativnih uređaja.



Samsung Experience Store Arena ugostit će sve zainteresirane radnim danom od 10 do 21 sat, a vikendom od 9 do 21 sat.