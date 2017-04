Zarade su manje, a znanje i posao se dobivaju teže nego u Zagrebu - šef developerskog studija iz Splita predstavlja tech scenu Dalmacije...

Split se kroz posljednjih nekoliko godina profilirao kao bitan rasadnik dobrih programera i uspješnih IT poduzetnika, a i nekoliko startupa dalamatinskih korijena već uvelike gradi međunarodni uspjeh. U narednih nekoliko tjedana tako će se u Splitu održati čak dvije velike developerske konferencije, Dump Days i Shift, što je frekvencija kojoj teško mogu parirati i daleko razvikanije svjetske developerske sredine. Tim povodom gost današnjeg Star Techa jedan je od najuspješnijih, najboljih i najviđenijih splitskih IT-jevaca, šef developerskog studija Profico, Mateo Perak, kako bi nas detaljno upoznao s tech scenom Dalmacije.

Koliko često direktor jedne IT tvrtke iz Splita mora putovati u Zagreb i zašto? Koliko IT firmi ima u Splitu, čime se najviše bave, kolika je tech zajednica i zna li svatko svakoga? Je li teže biti developer u Splitu nego u Zagrebu? Jesu li prosječna primanja u IT-ju manja? Je li teže doći do znanja i obrazovanja inženejrske struke u Splitu? Je li tech tvrtkama teško pronaći djelatnike, posebice dobre programere? Koliko je freelancera? Kolika je želja ekipi pobjeći u Zagreb, SAD ili u Irsku? Kakva je situacija s otocima - ima li tamo uopće tech scene i imaju li djeca rođena na otocima šansu postati dobri developeri? Koliko ekipe zapošljava njegov Profico, odakle su i kolike im daje plaće?

