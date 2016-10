Zašto znanstvenici traže metan na Marsu?

Kada su se sedamdesetih godina stručnjaci iz NASA-e spremali da pošalju sondu Viking na Mars kako bi na crvenom planetu potražili život, angažirali su i britanskog kemičara Jima Lovelocka da im u tome pomogne. Taj je naime znanstvenik napravio karijeru u analizi bioloških uzoraka, pa će im on – vjerovali su – točno reći što treba i kako tražiti.



No Lovelock ih je sve iznenadio. Umjesto da tražite bjelančevine, nukleinske kiseline, organske spojeve i bakterije u pijesku Marsove pustinje, bolje pogledajte bolje čega ima u njegovoj atmosferi! Treba naime napraviti eksperiment koji bi pokazao, kako je kazao, smanjenje entropije.



„Entropija je pojam koji do kraja ne razumije više od stotinu ljudi na svijetu“, svojevremeno je rekao naš kemičar Vladimir Njegovan– da bi kasniji istraživači njegova djela utvrdili da je ni on sam nije razumio. Mogli bismo umjesto toga reći da treba potražiti stanje termodinamičke kemijske neravnoteže, no umjesto da čitatelja ove rubrike strašim stručnim riječima i izrazima, radije ću mu dati jedan primjer, točnije postaviti jednostavno pitanje: Zašto ima kisika u Zemljinoj atmosferi?



Kisik je jako reaktivan plin, zna se. U njemu sve gori, oksidira, hrđa, propada. Gore šume, hrđaju brodovi i tračnice, oksidiraju se metali i minerali. Sav je zrak ispunjen njegovim ionima i radikalima, reaktivnim kisikovim vrstama, ROS (reactive oxygen species) koje – između ostalog – stalno napadaju naše tijelo. Kada se proračuni izvedu do kraja proizlazi da bi se za deset milijuna godina sav kisik u zraku potrošio pa bi atmosfera našega lijepog planeta sličila atmosferi Marsa. No to se ipak ne događa. Zašto?



To znaju i djeca u osnovnoj školi (bez „smanjenja entropije“): mi udišemo kisik a izdišemo ugljikov dioksid, dok biljke udišu ugljikov dioksid, a izdišu kisik. Kisika u zraku ne bi bilo da nema zelenih biljaka. Ili, da kažemo isto ali obratno: prisustvo kisika u atmosferi Zemlje pokazuje da na njoj ima života.



Nisu ga poslušali. Stručnjaci iz NASA-ina Laboratorija za mlazni pogon (Jet Propulsion Laboratory, JPL) ipak su se priklonili „sigurnijoj“ varijanti pa su sondu Viking opskrbili instrumentima koji bi lako mogli detektirati tragove života u pustinjskom pijesku. Nijedan od tri pokusa nije uspio ništa dokazati. „To je isto kao da ste napravili robota za traženje života u Saharskom pijesku, a opskrbili ga štapom za pecanje“, jetko je rezultat misije prokomentirao Lovelock. Kako tražiti nešto za što ne znaš na što je nalik? „We have to expect unexpected“, rekao je profesor Tiger Ninestein (deveta klonska generacija Einsteina) u popularnom crtiću. (No i mnogi prije i poslije njega.)



Sada su znanstvenici naučili lekciju (a Lovelock postao svjetski poznat po svojoj teoriji Gee, prema kojoj je čitav naš planet živi organizam). Sonda TGO (ExoTrace Gas Orbiter), čiju su znanstvenu opremu projektirali europski (ESA) i ruski znanstvenici (Roscosmos) upravo je ušla u Marsovu putanju. Njezin je zadatak, kako joj samo ime kaže, da izvana (exo) traži tragove (traces) plinova u njegovoj atmosferi. („Tragovi“ u kemiji znače tvari u tako malim koncentracijama da se ne mogu odrediti kvantitativno nego samo kvalitativno. U malo širem smislu „trag“ znači vrlo mala koncentracija.)



No to je samo najbliži opis onoga što treba činiti. Instrumenti sonde TGO su naime sposobni da pronađu zanimljive molekule ne samo u čitavoj Marsovoj atmosferi nego i jedan metar ispod njegove površine. Nije tu riječ samo o metanu, premda se on najviše spominje. Uz metan TGO može detektirati i druge ugljikovodike (etan, eten, etin), potom vodik, vodu, sumporov dioksid, ozon, dušikove okside… Svi bi ti plinovi trebali ukazivati na kemijsku neravnotežu Marsove atmosfere, Lovelockovo „smanjenje entropije“.



Pa ipak bi nalaz metana bio presudan. Dok dušikovi oksidi, ozon, pa i najvažniji ROS, formule HO2 (kojeg TGO također može detektirati) mogu nastati djelovanjem ultraljubičastog zračenja, nalaz metana bilo bi najsigurniji dokaz postojanja života. Metan naime nastaje biološkim procesima, fotosintezom iz ugljikova dioksida ali i bakterijskim procesima truljenja. Što će od svega toga biti vidjet ćemo. U znanosti ne treba, da obrnemo krilaticu doktora Ninesteina, očekivati očekivano.

Dr. Nenad Raos, po struci kemičar, znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju na zagrebačkom Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Intenzivno se bavi popularizacijom znanosti: autor je 13 znanstveno-popularnih knjiga, 7 izložbi u zagrebačkom Tehničkom muzeju te mnogo stotina članaka po časopisima. Dobitnik je Nagrade za znanstveni rad u području prirodnih znanosti HAZU-a (1996.) i Državne godišnje nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti (2003.).