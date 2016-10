Zaustavite Zemlju, silazim! Ali kamo otići?

Nedavno je Elon Musk pokrenuo veliku raspravu u znanstvenom svijetu, ali i po internetskim forumima i na BUG Talk Showu, kada je u javnost iznio svoj plan o kolonizaciji Marsa. No, on nije jedini koji smatra da smo Zemlju već dobrano uništili, doveli njezin ekosustav na rub propasti, i da je samo pitanje što će je dokrajčiti i označiti kraj ljudskoj rasi. Možda to budu ratovi, glad, globalno zatopljenje, nestanak pitke vode, ili pak neki zalutali asteroid – svejedno je – morali bismo potražiti backup planet.

Kamo pobjeći s trećeg kamenčića od Sunca? Razmotrimo neke moguće kandidate za novo ljudsko stanište (uz pomoć portala Ars Technica). Krenimo od nama najbližeg…

Mjesec

Nalazi se na "tek" nešto više od 384.000 kilometara od nas, i do njega prosječnom letjelicom ljudi mogu stići za manje od tri dana. Potencijalni će doseljenici na Mjesecu pronaći stjenovitu vapnenastu površinu bogatu silicijevim dioksidom i aluminijevim oksidom, te s ponešto željeza, titana i magnezija. Navodno se u stijenama nalazi i ponešto vode, koje bi moglo biti više u blizini polova.

Osim što će biti oko šest puta lakši, ljudi će na Mjesecu biti osuđeni na disanje kisika koji su dopremili sa sobom, a morat će se štititi i od radijacije jer Zemljiin satelit nema gotovo nikakvu atmosferu. Sakriti bi se mogli u nekoj od hipotetskih podzemnih pećina, koje postoje tek u teoretskim predviđanjima. Ako vam je Mjesec ipak preblizu, krenimo dalje…

Venera

Drugi kamenčić od Sunca, oko 40 milijuna kilometara od nas. Veličinom je sličan Zemlji, posjeduje vrlo gustu atmosferu, 50 puta gušću od naše, što stvara i ogroman tlak. Na površini Venere osjećali bi se kao na oko 900 metara dubine u nekom od Zemljinih oceana. Također, na Veneri je i prilično toplo – u prosjeku preko 460°C. No, osvježenje izbjeglicama sa Zemlje ne bi pružila niti kiša, jer se sastoji od –sumporne kiseline.

Vode, pretpostavljate, na Veneri nema, a dan joj traje oko 243 zemaljska dana. Godina pak traje 224,7 dana, i kraća je od Venerinog dana. Uz sve to, Sunce tamo izlazi na zapadu, a zalazi na istoku. Sve to bilo bi nam pretjerano zbunjujuće da bismo mogli voditi normalan život. Krenimo dalje…

Mars

Trenutačno jedini planet Sunčevog sustava kojeg naseljavaju isključivo roboti. Udaljen oko 55 milijuna kilometara u idealnom slučaju. Dan mu je tek 37 minuta duži nego na Zemlji, a do njega smo već poslali preko 30 raznih letjelica i sondi koje su ga detaljno istražile. Nažalost, prošloga tjedna sonda Schiaparelli neslavno je završila, ali ništa zato – nastavljamo s pokušajima. Mars je Elonu Musku favorit za selidbu, te on tamo ima želju i umrijeti. Put do Marsa traje šest do devet mjeseci, atmosfera je dovoljno propusna da na površini bude Sunčevog svjetla, ali je unatoč tome temperatura pri tlu gotovo uvijek ispod 0°C.

Vode ima u zaleđenom obliku većinom na polarnim kapama, te nešto isparava i u vrlo rijetku atmosferu (koja je inače sastavljena gotovo isključivo od ugljičnog dioksida). Ljudske bi kolonije tamo morale biti dobro izolirane, a stanovnici vrlo vjerojatno ne bi prečesto boravili na otvorenom. Možda bismo sreću, razočarani dosadnom marsovskom pustinjom, mogli okušati i na nekom od udaljenih mjesta kao što je…

Kalista ili Europa

Jupiterovi mjeseci, udaljeni oko 590 milijuna kilometara od Zemlje. Manji su od našeg sadašnjeg planeta a nude neke zanimljive prednosti. Na Kalisti se nalazi ocean slane vode 50 – 200 kilometara ispod površine, a Europina je površina ledena, i ispod nje je vjerojatno tekući ocean. Geološki su stabilni, ne pretjerano izloženi radijaciji, a NASA ih već godinama aktivno istražuje.

S druge strane, put do njih trajao bi nekoliko godina, a uvjeti ne bi bili mnogo drugačiji od nama najbližeg potencijalnog drugog doma –Mjeseca. Nezgodno je i što ne bismo imali dovoljno Sunčeve energije, jer je do Jupiterovih satelita stiže oko 25 puta manje nego do našeg Mjeseca. Ako u ovom dijelu svemira zaista sve krene po zlu, možem ose uputiti i do posljednjeg utočišta…

Titan

Jedan od najvećih Saturnovih satelita, udaljen od Zemlje nešto preko 1,2 milijarde kilometara. Ima atmosferu sastavljenu većinom od dušika, metana i amonijaka, dok su na površini ogromna mora metana – potencijalnog izvora energije. Tlak na površini oko 40% je veći nego na Zemlji, pa bi budućim Titancima koji dođu sa Zemlje mogao biti podnošljiv i bez posebnih odijela. Također bi ih štitio od radijacije, dok bi atmosferski plinovi mogli poslužiti kao gnojivo.

Ipak, na titanu je temperatura tek oko -140°C, a do Titana bi nam trenutačnom tehnologijom prijevoza trebalo nešto manje od 10 godina. Do vode bismo možda mogli doći s obližnjeg ledenog Saturnovog mjeseca Enkelada, koji u svemir šalje gejzire tekuće vode. Ali to bi nam možda moglo predstavljati prevelik zalogaj?

Možda je ipak najbolje da se vodimo poučkom iz onog starog vica: "Ako danas-sutra bude smak svijeta, pokupim ženu i djecu, pa pravac – Njemačka!"