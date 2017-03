Zavirite u unutrašnjost Pinebooka

O Pinebook prijenosniku prvi puta smo pisali krajem 2016. godine. Iako se nedugo potom trebao i pojavili u prodaji (do veljače 2017.) to se do danas nije dogodilo i Pinebook još uvijek nosi oznaku prototipa.



Međutim, pomaka ima. Nakon fotografija na kojima se moglo vidjeti isključivo prednju te bočne strane prijenosnika, sada nam stiže i jedna koja prikazuje razmještaj komponenti unutar Pinebookovog kućišta.



Kao što je vidljivo na fotografiji veći dio kućišta zauzima baterija, a manji dio ostatak elektronike - Pine A64 računalo i PCB s USB i HDMI portovima. Svoje mjesto na bočnim stranama baterije našli su i stereo zvučnici.



Iako još uvijek nije poznat datum kada će se Pinebook moći i kupiti, postojanje ovakvih fotografija u neku su ruku dokaz kako Pinebook ne postoji samo na papiru. Podsjetimo, Pinebook bi trebao stići u dvije inačice – s 11“6 i 14“ HD zaslonima.



Sve ostale specifikacije bi trebale biti identične za oba modela –Pine A64 računalo kao osnova, 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije (eMMC). Dodatni podatkovni prostor bit će moguć preko memorijske kartice (microSD do 256 GB) i USB portova (spajanjem prijenosnog HDD-a).



Ako se tijekom razvojne faze ništa bitno ne promijeni 11,6“ Pinebook bi u konačnici trebao stajati 89 USD, a 14“, 99 USD.