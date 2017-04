Završila je konferencija WinDays17

Danas su završili WinDays17, s ključnim porukama o važnosti digitalne transformacije i njezinom učinku na rast hrvatskog gospodarstva te o vrijednosti moderne tehnologije koje pospješuju rad tvrtki i organizacija. Ovogodišnju konferenciju posjetilo je više od 1.700 sudionika. Organizatori kažu da je ta brojka na razini prošlogodišnje konferencije, pri čemu je na ovogodišnjim WinDaysima znatno porastao broj sudionika koji su sudjelovali i na poslovnom (utorak-srijeda) i na tehnološkom (srijeda-četvrtka-petak) dijelu konferencije.



Tijekom WinDays Technology konferencije domaći i međunarodni IT stručnjaci su predstavili novosti i trendove IT industrije, poput Dalibora Raičkovića, Damira Zelenića, Jensa Tinappa, Sandera Berkouwera, Bojana Hadžisejdića, Domagoja Pavlešića, Alena Delića, Gorana Medića, Leona Juranića i mnogih drugih. Teme njihovih predavanja i diskusija bile su vezane za aktualnu problematiku sigurnosti informacijskih sustava, tehnologije otvorenog koda, kao i uz ostale tehnološke novitete.



Govorilo se o tome kako je tehnologija sastavni dio društva, organizacija i država, ona briše sve granice i čini svijet globalnim tržištem na kojem svi igrači imaju jednake šanse. Stoga se zaključuje da se sam proces digitalne transformacije događa s nama ili bez nas, ona utječe na budućnost i na konkurentnost svake tvrtke ili javne ustanove te je danas nužna promjena. U tom procesu zaposlenici će morati naučiti nove vještine pa je poseban izazov promjena u kulturi rada, odnosno kako zaposlenike učiniti digitalno osviještenima. Kao jedan od glavnih izazova za promjene, istaknuta je niska razina digitalnih znanja i vještina u regiji u usporedbi s drugim razvijenim zemljama.



Tvrtke koje su se upustile u digitalnu transformaciju bilježe čak 100 milijuna dolara operativne dobiti više od ostalih, a prema istraživanjima Svjetskog ekonomskog foruma, društveni potencijal digitalne transformacije je ogroman te iznosi 100 trilijuna dolara. Na konferenciji se imalo prilike čuti brojne domaće primjere tvrtki koje prolaze kroz digitalnu transformaciju – kroz razvoj softvera za poljoprivrednike, koji pomaže upravljati podacima i svakodnevnim operacijama, online tržnicu, aplikaciju koja pokazuje kako vremenski uvjeti utječu na prodaju proizvoda, nove načine internetskog i mobilnog bankarstva te dvostranu komunikaciju s korisnicima.



Predavači su ukazali kako je još uvijek izrazito mali broj kompanija koje su započele digitalnu transformaciju te je nužno da se kompanije i organizacije što prije uključe u ovaj proces. To će povećati konkurentnost države, kao i njen razvoj. Država mora osigurati platformu za provođenje tih promjena, a isto tako su važne privatne inicijative – zadnjih nekoliko mjeseci imali smo priliku vidjeti nekoliko sjajnih STEM privatnih inicijativa, o kojima se govorilo i na Konferenciji.



Zaključak ovogodišnje konferencije leži u tome da je obrazovanje ključ razvoja svakog društva, a obrazovne korjenite promjene su nužne i moraju krenuti već sutra. Sustav je inertan pa nam većina najkvalitetnijih studenata odlaze u inozemstvo, a oni koji ostaju nemaju dovoljno slobode i znanja za poduzetničke pothvate. Također, nužno je ljude usmjeravati prema inženjerskim zanimanjima i STEM vještinama.



Lejla Zukić- Krivdić, direktorica tvrtke Microsoft Hrvatska i Bosna i Hercegovina, povodom završetka konferencije je istaknula: „Ponosna sam što smo i ove godine pokazali da je WinDays konferencija mjesto gdje se govori o temama i pitanjima važnima za napredak kao i o opstanku organizacija i gospodarstva općenito. Tehnologija je sastavni dio naših života i omogućuje nam da razmišljamo i djelujemo globalno. Zato smo ove godine razgovarali o digitalnoj transformaciji koja je nužna za svaku tvrtku, organizaciju i instituciju koja želi uspjeti te o jako važnim rješenjima otvorenog koda i sigurnosti podataka. Naravno, puno smo govorili i o promjenama koje trebamo u obrazovnom sustavu te vještinama i znanjima koje su potrebne na današnjem tržištu rada. Vjerujem da su mnogi poslovnjaci, marketingaši i inženjeri s Konferencije ponijeli nova iskustva i znanja, kao i vrijedne poslovne kontakte te da su se dobro zabavili tijekom cijele Konferencije.“



Za nas je posebno zanimljivo da se u programu ovogodišnjih WinDaysa govorilo i o digitalnoj transformaciji Buga. Tijekom otvaranja tehnološkog dijela konferencije Tomislav Tipurić i Domagoj Pavlešić održali su prezentaciju pod nazivom "Bug u Azureu", tijekom koje su opisali dosadašnju tehnološku infrastrukturu tvrtke Bug, te najavili naš prelazak "u oblake" (koji se već odvija). Prezentacija je završena najavom novog weba bug.hr, koji se trenutno nalazi u ranoj beta fazi razvoja.