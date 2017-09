Završnica 11. Combis konferencije: Vizija IT budućnosti

Završeno je 11. izdanje Combis konferencije koje je od 27. do 29. rujna u Šibeniku ugostilo rekordnih petsto sudionika. Prije zatvaranja konferencije održan je CoCo Vision na kojem su eksperti Combisa govorili o budućnosti tehnologije u području Clouda, kolaboracije, Interneta stvari, računalnog vida i sigurnosti.

Uvod u CoCo Vision održao je Dean Muhoberac, poslovni konzultant u Combisu, koji je kroz zamišljeni scenarij prikazao poslovni i privatni život u budućnosti. Istaknuo je kako bez obzira što nam je teško zamisliti da tako živimo od sutra, tehnologije poput augmented realityja, virtual realityja, autonomnih vozila, upravljanja našom prehranom i zdravljem uz podršku umjetne inteligencije već su danas dostupne. No, ono sa čime ćemo se tek morati još jače suočiti jest nedostatak naprednih programerskih resursa.

U nastavku je prikazan primjer Clouda te automatizacije i optimizacije procesa upravljanja internom virtualnom infrastrukturom. "Bespotrebne komplikacije prilikom slanja zahtjeva za virtualnim resursima u smislu odobravanja, pronalaženja slobodnih resursa i traženja vlasnika pojedinih virtualnih resursa su dovodile do kontinuiranog odgađanja u realizaciji zahtjeva. Stoga smo stvorili najmoderniji i najfleksibilniji sustav za automatsko provizioniranje virtualnih resursa na koji smo iznimno ponosni", istaknuo je Igor Dužević, tehnički direktor Sektora sistemske integracije.

Menadžer za razvoj poslovanja Nenad Trajkovski nadovezao se na temu Clouda te kroz pojašnjavanje važnosti napredne kolaboracije istaknuo kako će sve elektronske informacije u budućnosti biti smještene u oblaku, a moći ćemo im pristupati sa svih uređaja, a pristup informacijama će biti neovisan o tehnologijama, operativnim sustavima i lokaciji korisnika.

U dijelu predavanja o Internetu stvari, Dražen Nežić, Software Architect i stručnjak za Big Data i IoT tehnologije, istaknuo je kako se očekuje da će do 2020. godine na internet biti spojeno 34 milijarde uređaja od čega će 24 milijarde biti IoT uređaja. Zbog svjesnosti o ogromnom potencijalu primjene, Internet of Things je postao hype - ulaganja strelovito rastu zbog primjena u brojnim industrijama, od proizvodnje i energetike do zdravstva i transporta, a očekuje se da će najveći korisnici biti velike tvrtke i gradovi. IoT će, prema Nežiću, biti jedan od najvažnijih trendova koji će utjecati na naše živote u budućnosti, uz nužnost standardizacije IoT protokola, a kao najveće benefite IoT-a vidi pametnije korištenje resursa te podizanje kvalitete života.

O pogledu na svijet iz druge perspektive, odnosno uz pomoć računalnog vida (Computer Vision) govorio je Damir Kipčić, programski inženjer u Sektoru razvoja i integracija aplikativnih rješenja. Računalni vid je područje znanosti koje nastoji pružiti računalima mogućnosti usporedive s ljudskim vidom. Drugim riječima, pomaže računalima da progledaju i gledaju na svijet onako kako mi to činimo, objasnio je Kipčić i dodao da su najveće primjene računalnog vida u medicini - ranoj dijagnostici, robotici, biometrijskim analizama za potrebe identifikacije te u području autonomnih vozila i u optical character recognition tehnologiji, a najveći izazov još uvijek je točnost prepoznavanja. „Budućnost računalnog vida je u umjetnoj inteligenciji, a umjetna inteligencija nikad neće biti inteligentna bez računalnog vida“, zaključio je na kraju Kipčić.

Bojan Alikavazović, sistemski inženjer u Sektoru IP komunikacija i sigurnosti govorio je na temu sigurnosti i podsjetio kako je internet globalna stvar, zbog čega su globalne i opasnosti koje dolaze s njim. "Računalna sigurnost je zasigurno tema koja će uskoro svima postati bliska. U budućnosti će ona poprimiti posve drugačiju dimenziju i neće biti samo tema nas stručnjaka. Ubrzo ćete provoditi više vremena educirajući djecu o online sigurnosti, kupovat ćete automobile koji imaju istaknut certifikat o softverskoj sigurnosti, a možda i zatražiti usluge kompanija koje će vam omogućiti 'brisanje' vašeg identiteta s interneta", rekao je Alikavazović te istaknuo da uvijek moramo biti svjesni činjenice da postoji netko tko drugačije razmišlja od vas, netko kome etičnost i moral nisu poznati i da se tehnologija lako može upotrijebiti i protiv nas.

Prema ocjenama sudionika, najboljim predavanjem proglašeno je Može li se i digitalni otisak turista pretvoriti u novac?, dok je titulu najboljeg predavača konferencije osvojio Marko Galetić iz tvrtke INA - Plavi tim.

Ovogodišnja konferencija okupila je rekordnih 500 posjetitelja i više od 50 predavača koji su pripremili gotovo 40 predavanja. Iduće izdanje konferencije održat će se od 23. do 25. svibnja 2018. u Poreču.

Sve informacije o konferenciji potražite na službenoj stranici 11. Combis konferencije.