SAD želi uvesti obaveznu sigurnosnu provjeru samoupravljanih vozila

U svojem prijedlogu NHTSA se dotiče niza problema, od etike do pitanja da li autonomna vozila mogu u određenim slučajevima prekoračiti ograničenje brzine

Regulatorna tijela u SAD-u predlažu dublje uključivanje vlade u dizajn sustava autonomnih automobila, te poziva proizvođače da podijele informacije kako ti sustavi rade i zbog čega se dešavaju greške.



Prijedlog koji je podnijela National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) poziva proizvođače da dobrovoljno podnesu detalje o radu sustava samoupravljanih automobila regulatornim tijelima kako bi proveli sigurnosnu provjeru u 15 točaka. Također se navod kako će američko ministarstvo prometa podnijet zahtjev da ta sigurnosna provjera postane obavezna kroz regulatorni proces.



Trenutno NHTSA može zatražiti detalje o sustavima za autonomno upravljanje automobilom samo nakon nesreće, poput one u kojoj je smrtno stradao vozač Teslinog automobila dok je koristio sustav Autopilot za autonomno upravljanje. Iako još nje regulirano zakonom, NHTSA sada traži da proizvođači automobila sa sustavima za autonomno upravljanje kao što su Tesla, Google i Uber dobrovoljno prijave svoje sustave za sigurnosnu provjeru.



U svojem prijedlogu NHTSA se dotiče niza problema, od etike do pitanja da li autonomna vozila mogu u određenim slučajevima prekoračiti ograničenje brzine. No također poziva da američke savezne države ne donose samostalno zakone, već da se regulativa napravi na saveznoj razini.