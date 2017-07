Žena u kupovini, muž u igraonici

U kineskom Šangaju, u trgovačkom centru Global Harbour, postavljene su "igraonice" za muževe koji moraju duže vrijeme čekati svoje supruge, dok one obavljaju kupovinu. Muževi koji ne žele satima obilaziti trgovine vrijeme u ovom trgovačkom centru mogu prikratiti u jednoj od za to namijenjenih kapsula – u kojima je postavljeno računalo za igranje, piše kineski portal The Paper.

Uz računalo, u kapsulama nalik malo većim telefonskim govornicama smješten je i oveći zaslon, kontroler za igru, ali i udoban stolac – sve kako bi se ekipa mogla što bolje zabaviti dok im bolje polovice ne završe sa šopingom.

Usluga je za sada besplatna, a u skorijoj bi budućnosti vlasnici trgovačkog centra mogli uvesti plaćanje neke simbolične naknade za igranje. Reakcije prvih korisnika su podijeljene, donosi BBC. Neki su bili oduševljeni mogućnošću besplatnog igranja, dok su drugi prigovarali jer u kabinama nema ventilacije i prevruće je. Kako bilo, svaki gamer koji se našao u situaciji da mora čekati dok ostatak obitelji obavi kupovinu zasigurno bi radije odigrao poneku partiju omiljene igre nego se vukao po dućanima.