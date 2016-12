U ZIP-u gostovao Erik Bovee, osnivač SpeedInvesta

Jučer je u Zagrebački Inkubator Poduzetništva, u sklopu novog Master Classa, stigao VC investitor Erik Bovee, osnivač i partner u SpeedInvestu. Erik je oduševio svojom pristupačnošću i otvorenim razgovorom. Dok je studirao na Oxfordu ostvario je prijateljstvo i poslovnog partnerstvo s jednim od profesora, s kojim je 2000. godine odlučio prikupljati novce za razvoj i pomoć mladim tehnološkim kompanijama, te su dosegli brojku od 7.000.000 dolara. Od tada, Erik je nastavio s pomaganjem mladim talentima svjetske klase u razvijanju njihovih proizvoda, pronalasku tržišta i prikupljanja sredstva.

Smatra da investitora treba dobro istražiti, vidjeti kakav će biti investicijski ciklus, te jesu li investitori uložili i u konkurente. Biti poduzetnikom je kada ste svjesni da je sve relativno nesigurno i da imate mogućnost da od ničega napravite nešto.

Na Master Classu Erik je u 5 koraka prenio svoje znanje, od toga kako funkcioniraju investicije u Europi i koliko bi trebali težiti više investitorima koji imaju svjetsko tržište (Amerika, Kina itd.), do toga kako VC investitori prilikom komunikacije sa startupima promatraju komunikaciju između članova tima unutar tog startupa i da im je to jedna od presudnih stvari prilikom odluke hoće li investirati u njih ili ne. Također je dao jedan savjet koji se može aplicirati na sve startupove i njihov napredak: „Pričajte s ostalim founderima, naučite iz njihovih iskustava, znajte makar osnovne stvari kod investicija i „make it as simple as possible“.