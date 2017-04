Životinje koje žive bez zraka

Koja životinja može biti najdulje bez zraka? Po svemu sudeći riječ je o kitu, jer najdulje zabilježeno ronjenje jednoga kita, ulješure, trajalo je dva sata, ili – sportski točno – jedan sat i 52 minute. U kitova pluća stane čak deset kubičnih metara zraka, no to je tek dio zaliha kisika koje taj morski sisavac nosi sa sobom. Jer dok mi držimo 34 % pričuva kisika u plućima, kit ih nosi samo 3 %. Najveći dio kisika pohranjuje u mišićima (41 %), vezujući ga za hemoglobinu sličan protein mioglobin (čovjek na taj način veže samo 13 % kisika). Zbog toga je kitovo meso vrlo tamno, gotovo crno, kao uostalom i meso patke.



No uza sve pohvale kitu treba ipak reći kako se iza njegovog „življenja bez zraka“ krije samo sposobnost dobrog „ronjanja na dah“. Jer on ne živi bez zraka, bez kisika, nego ga samo bolje skladišti u tijelu od ronioca. No postoje životinje koje mogu doista živjeti bez kisika. Riječ je o jednoj vrsti glodavaca koji žive pod zemljom. Englezi ih zovu naked mole rats, što se na hrvatski prevodi kao golokrtičasti štakori. Sustavno pak ime životinje Heterocephalus glaber otkriva nam da golokrtičkati štakor ne pripada ni štakorima (rod Rattus), ni krticama (rod Talpa), koje uostalom nisu glodavci nego kukcojedi. Te čudne životinjice što žive u subsaharskoj Africi već dugo vremena zaokupljaju pozornost znanstvenika – a evo zašto.



Kao što im i samo ime govori, golokrtičasti štakori žive pod zemljom i to u vrlo velikim kolonijama, koje mogu imati i do 280 jedinki. U takvim skućenim „stambenim uvjetima“ nema, naravno, mnogo zraka. U njihovim nastambama ima i do 10 % ugljikova dioksida – tri puta više nego u zraku što ga izdišemo. Pokusi su pokazali da ti glodavci mogu preživjeti čak pet sati pri 80 % ugljikova dioksida u zraku, a pri 5% CO2 ne primjećuje se nikakvo nepovoljno djelovanje – a to je razina ugljikova dioksida pri kojoj miš ugiba već za petnaest minuta.



Ti su pokusi najjasnije pokazali da golokrtičasti štakor može živjeti bez kisika. Jer vezao se kisik za hemoglobin (u krvi) ili za mioglobin (u mišićima), njega iz veze s tim molekulama istiskuje upravo ugljikov dioksid. (Stoga nije točno da ugljikov dioksid nije otrovan: ljudi se u zatvorenim prostorima ne guše zbog „manjka kisika“ nego zbog viška ugljikova dioksida.) Kako to?



Tajnu života tih podzemnih glodavaca nedavno je razotkrila skupina američkih i njemačkih znanstvenika koji su o tome napisali članak te ga objavili u uglednom znanstvenom časopisu Science. U broju od 21. travnja ove godine osvanuo je naslov „Fructose-driven glycolysis supports anoxia resistance in the naked mole-rat“. Kako glikoliza pogonjenja fruktozom potpomaže otpornosti na anoksiju (nedostatak kisika)? Ključno im je otkriće bilo pronalazak visoke koncentracije fruktoze (voćnog šećera) u krvi golokrtičastih štakora. Još je neobičniji bio pronalazak običnog šećera (saharoze) u njihovoj krvi. Njega, običnog šećera nema u krvi, ni u mišjoj ni u ljudskoj. Odakle dolazi?



Odgovor je dosta jednostavan. U krvi se kao hrana za stanice nalazi glukoza (grožđani šećer), no kada se ona spoji s fruktozom nastaje saharoza, obični šećer. Ni fruktoza nije neka neobičnost. Sjećam se kako sam još na fakultetu učio kako fruktoza ulazi u metabolički put razgradnje glukoze (glikolize) da bi se na kraju pretvorila u pirogrožđanu kiselinu. A pirogrožđana je kiselina raskrižje svih metabolizama, od bakterije do čovjeka.



Kad je riječ o aerobnom metabolizmu, pirogrožđana kiselina ulazi u Krebsov ciklus, pretvrarajući se postepeno u vodu i ugljikov dioksid, uz utrošak kisika, naravno. No može se također reducirati u mliječnu kiselinu. Tako završava metabolizam bakterija, posebice onih kojima zahvaljujemo na siru i jogurtu, no ovaj put bez utroška kisika.



Poznato je da i životinje mogu pirogrožđanu kiselinu, pa stoga i šećere, glukozu i fruktozu, pretvarati u mliječnu kiselinu, no to se događa samo onda kad im nedostaje kisika. Kod golokrtičastog štakora taj se alternativni (anaerobni) metabolizam razvio do te mjere da može - kako vidimo - sasvim nadomjestiti onaj aerobni.

No mnoge zagonetke još ostaju. Odakle dolazi fruktoza? Autori spomenutog članaka kažu da ne znaju, no da bi se zalihe fruktoze mogle kriti u jetrima i bubrezima, gdje se nalaze i kod drugih sisavaca. To tek treba istražiti.



Ono što je u ovom istraživanju najzanimljivije, a rekao bih i najvažnije, je što je pružilo dokaze kako i mozak rečenih glodavaca može raditi bez kisika, pa bi ovladavanje tajnom njihova anaerobnog života moglo pripomoći liječenju moždanog udara. Još je zanimljivije što je korištenje fruktoze kao izvora energije zapaženo kod stanica karcinoma i nakon srčanog udara, pa bi daljenja istraživanja anoksičnog života miševa moglo dovesti i do boljeg razumijevanja tih bolesti –što bi u konačnici urodilo novim lijekovima i terapijskim postupcima.