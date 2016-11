Zvončići, zvončići zvone cijelu noć, novi Bug ima neku čudnu moć

Naslov vam je možda pomalo čudan s tom isforsiranom rimom, ali kao takav vam je valjda zapeo za oko, barem se nadamo... Predblagdanska je atmosfera, pa malo prigodnih stihova nije na odmet, a i nije da to nema nikakve veze s novim brojem. Dapače, ima!

Ovomjesečna tema broja je na neki način prigodna, ciljano rađena da pomogne svima uz ove blagdane, bilo da želite sami sebi pokloniti neki novi mobitel iz nižeg cjenovnog razreda ili ga želite darivati nekom bližnjem. Možda će biti onih koji će nam prigovoriti da smo previsoko postavili cjenovnu granicu na 2.000 kuna, a uz to ograničili smo se i samo na model s Full HD ekranom. U stvari smo tragali za doista dobrim mobitelima, koji se mogu nabaviti za male novce. Više o tim kriterijima pročitajte u uvodnom tekstu, u kojem autor Davor Šuštić odgovara i na razna druga pitanja vezana uz mobitele iz ove kategorije.

U novom broju imamo i veliki blagdanski vodič, odnosno svojevrsni izlog u kojem vam naši partneri nude različite uređaje kao idealne poklone za Božić, namijenjen geekovskoj populaciji. Pregled darova nalazi se na posljednjim stranicama Buga, tako da ga ne morate tražiti – dovoljno je da krenete s listanjem odostraga!

U studenom smo objavili prijedloge kandidata za tradicionalni izbor najboljih uređaja i događaja u 2016., raspoređenih u deset kategorija i potom smo čitateljima prepustili odluku, odnosno konačni odabir. Izbori su tehnički izvedeni preko naših web-stranica, kako to već radimo godinama, ali bilo je i nekih novotarija. Prva i najvažnija novost je ta da smo proširili krug onih koji odlučuju, odnosno onih koji imaju glasačko pravo, omogućivši i svim posjetiteljima naših web-stranica da se bez ikakvih posebnih preduvjeta prijave i daju svoj glas onom kandidatu koji ga prema njihovom mišljenju zaslužuje.

Cijeli taj postupak je dovršen, glasovi su prebrojani. Usput samo napravili i naš redakcijski izbor, tako da možemo usporediti koliko smo podudarni u kriterijima i preferencijama. Pokazalo se da smo u velikom broju slučajeva istomišljenici ili barem imamo bliske stavove. Uostalom, neću vam spojlati rezultate, pogledajte ih i sami u novom broju…

Stalno se priča o VR-u, a ako vas zanima kako stvarati takav video sadržaj vrijeme je da ponešto naučite o kamerama s kutom snimanja od 360 stupnjeva. Svi uređaji koje smo testirali i opisali nalaze se već u prodaji u našim dućanima, i lako su dobavljivi.

Dosta je dobrih igara izdano u posljednje vrijeme (iako mi neki ne izlazimo iz Battlefielda 1), sve podržavaju DirectX 12, i mnogi se pitaju trebaju li prijeći na taj API i tako si još poboljšati performanse? Testiranjem se zabavio Denis Arunović. Nabavio je šest grafičkih kartica, od najstarije GeForce GTX 780, pa do GTX 1060 i Radeon R9 480X. Na njima je u nekoliko različitih postavki usporedio performanse čak osam igara pri korištenju DX11 i DX12.

Početkom siječnja održat će se CES u Las Vegasu, a to je tako veliki sajam da oni dva mjeseca ranije organiziraju poseban događaj na kojem samo medijima prezentiraju i najavljuju što će sve biti na “pravom” CES-u. To najavno okupljanje održano je u New Yorku, a tamo je bio i kolega Petric, tako da imamo i izvještaj s tog događaja.

U moru hardveraja izdvojit ćemo samo dio opisanih i testiranih uređaja: zvjerski gamerski prijenosnik MSI GT62VR 6RE-010NL Dominator Pro (15.999 kuna); konvertibilni prijenosnik za široku publiku Dell Inspiron 13 5378; za Instar Gamer Ultra 470 kaže autor "dobre performanse po prihvatljivoj cijeni, uz koji kompromis"; MSI GTX 1050 2GB OC je hladna i učinkovita grafička kartica; Modecom Volcano MC-GMX4 je jeftini gamerski miš koji je dobio preporuku; a preporuku (ukupno su samo dvije u ovom broju) je dobio i Canon EOS 80D s kojim je recenzent - oduševljen!; a za Sony Xperiu XZ zaključak je kako se radi o ponajboljem Sonyevom mobitelu koji ni malo ne zaostaje za konkurencijom.

Matija Gračainin je priredio i poseban pregled alati za overklokiranje i provjeru stabilnosti računala, a svi se nalaze i na ovomjesečnom DVD-u.

I za kraj - nagradna igra. Već uobičajeno kraj godine dočekujemo s nekom ekstra nagradom, pa vas nećemo razočarati ni ovog prosinca. U suradnji s Linksom pripremili smo vam nagradnu igru u kojoj se poklanja stolni PC s periferijom vrijedan čak 17.500 kuna! Sudjelujte u nagradnoj igri, pa neka vam nova godina započne s prekrasnim poklonom. Sretno!