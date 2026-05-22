AccuDark - štiti privatnost tako da zamrači zaslon kad se smartfon protrese ili nagne

AccuDark je praktična aplikacija koja ne samo da će poslužiti kao način za zaštitu privatnosti tako da jednostavno zatamni zaslon smartfona, nego može poslužiti i kao alat za zaštitu očiju znatno smanjujući svjetlinu zaslona te uvođenje filtriranja plavoga svjetla…

OSNOVNI PODACI Naziv AccuDark Namjena Zamračit će zaslon ili prigušiti svjetlinu zaslona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,09 eur (Premium)

AccuDark (AccuShade) potencijalno je korisna aplikacija koja ima dvojaku ulogu. S jedne strane će biti od koristi onda kada se negdje u javnom prostoru shvati da je sadržaj na ekranu previše vidljiv ljudima u okolini te će omogućiti da se kroz tri načina sam zaslon jednostavno zamrači i tako zapravo zaštititi privatnost.

S druge strane, omogućava preciznije upravljanje samom svjetlinom zaslona što znači da pomaže zaštititi oči i to pogotovo ako se nalazi u mračnoj okolini, a tu je i mogućnost aktiviranja filtriranja plave svjetlosti. Doduše, većina pametnih telefona takvo što već nudi, ali AccuDark ide i korak dalje omogućujući da se zaslon dodatno zatamni, čak i više od onoga što uobičajene kontrole smartfona nude.

Međutim, ono što AccuDark čini osobito korisnim, upravo je opcija da se zaslon u potpunosti zamrači u trenutku kada se to čini korisnim i to na tri načina; prvo se telefon može nagnuti od lica, zatim ga se može protresti ili se ova funkcija može aktivirati ručno (dodirne se plutajuća ikona na zaslonu).

Od drugih mogućnosti, valja istaknuti plutajuću kontrolnu traku koja se može povući kamo god se želi, tu je i opcija da zaslon ostane uključen čak i onda kada je potpuno zamračen (korisno kad se želi slušati neki videozapis ili podcast kod aplikacija koje ne podržavaju pozadinsku reprodukciju), a tu je i podrška za OLED zaslone u smislu uštede baterije.

Dakako, da bi sve radilo onako kako se očekuje, potrebno je dati odgovarajuće dozvole, a na umu treba imati i da se aplikacija besplatno može iskušavati dva dana nakon čega je potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji 1,09 eura jednokratno ili gledati oglase kako bi se vrijeme za isprobavanje produljilo.