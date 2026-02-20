Adaptive Theme - aktivirat će noćnu temu ovisno o uvjetima osvjetljenja

Adaptive Theme je potencijalno korisna aplikacija za Android pametne telefone koja se oslanja na senzor ambijentalnog svjetla kako bi se aktivirao noćni način rada umjesto prema unaprijed zadanom rasporedu…

Matija Gračanin petak, 20. veljače 2026. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Adaptive Theme
Namjena Automatski aktivira noćni rad ovisno u uvjetima osvjetljenja
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Adaptive Theme jedna je od onih aplikacija koja na Android pametne telefone uvodi mogućnost koja bi zapravo trebala biti sastavnim dijelom samoga operativnog sustava. Naime, iskorištava senzor ambijentalnog svjetla kako bi se u pravi trenutak aktivirao noćni način rada pametnog telefona.

Čitava stvar zapravo radi prilično dobro jednom kada se podesi, no zbog određenih ograničenja samoga Androida, potrebno je proći kroz nekoliko koraka inicijalne konfiguracije te osigurati da aplikacija ima potrebnu posebnu dozvolu (WRITE_SECURE_SETTINGS). Srećom, postupak nije previše složen, a može se izvesti putem web‑alata koji radi preko WebADB‑a, korištenjem Shizukua, ručnim ADB naredbama ili, ako je uređaj rootan, izravno iz aplikacije.

Naravno, sve su metode jasno objašnjene i s ovime nitko ne bi trebao imati problema. Jednom kada je sve spremno, samo treba aktivirati funkciju, a onda je moguće podešavati prag razine osvjetljenja i tako nešto preciznije namjestiti kada će se aktivirati noćni način rada (tu je i nekoliko već definiranih profila kao što je onaj za unutarnji, za vanjski prostor ili za sumrak.

Sučelje je minimalističko što i ne treba čuditi, a svakako je dobro to što je aplikacija otvorena koda, nema oglasa, ne prikupljaju se korisnički podaci, ne traži se pristup Internetu dok se aplikacija može koristiti besplatno. U svakom slučaju, oni koji traže precizniju kontrolu nad upravljanjem aktivacije noćnog načina rada, ovo je aplikacija koja će im to omogućiti.

