AirHelp - praktičan i koristan pomoćnik kada se kani putovati avionom

Putovanje zrakoplovom ponekada doista može biti stresno i to pogotovo onda kada stvari ne idu glatko. Tu uskače ova aplikacija koja će nuditi niz pravovremenih informacija te pomoći dobiti naknadu kod kašnjenja ili gubitka prtljage…

Matija Gračanin petak, 29. svibnja 2026. u 07:45
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv AirHelp 
Namjena Pomaže tijekom putovanja avionom
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 3,33 eur mjesečno (AirHelp+)

AirHelp je korisna aplikacija kada se kreće na putovanje avionom te zapravo objedinjuje nekoliko vrlo praktičnih mogućnosti. S jedne strane nudi sve ono što se tipično provjerava prije i tijekom putovanja; status leta, promjene gateova, eventualna kašnjenja i slično.

Međutim, jedna od ključnih funkcija krije se u činjenici da uvelike olakšava dobivanje naknade onda kada su osigurani uvjeti da se naknada i dobije (može se dobiti i do 600 eura, ali treba računati na plaćanje provizije AirHelpu koja može doseći čak i nemalih 50 posto), a da bi stvar bila još bolja, čitav je proces automatiziran i obično prilično brz.

U suštini sve radi prilično jednostavno te sve počinje uvozom letova iz kalendara ili Gmaila, skeniranjem ukrcajne karte ili ručnim unosom. Nakon toga će se zapravo koristiti modul za praćenje leta koji nudi interaktivnu kartu, status u stvarnom vremenu i upozorenja o svakoj promjeni.

Za slučaj da aplikacija prepozna da je došlo do propusta zrakoplovne kompanije s kojom se putuje te korisnik ostvaruje pravo na naknadu, bit će moguće podnijeti zahtjev, te će potom AirHelp preuzeti postupak u ime samoga korisnika. U svakom slučaju, ovo je aplikacija za sve one koji često putuju avionom, pa je svakako vrijedi probati.

Osnovna inačica je besplatna, ali su izostale određene pogodnosti, ali je zato tu izdanje AirHelp+ koja stoji 8,33 eura mjesečno (plaća se 99,99 eura godišnje) čime se dobiva pravo na praćenje do devet letova ili 3,33 eura mjesečno za tri leta. Pritom se dobiva brži prolazak kroz sigurnosnu provjeru (gdje je moguće), brze naknade, a nema ni provizije kroz godinu dana.

