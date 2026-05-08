Albo - omogućava pohranu i organizaciju informacija prikupljenih iz različitih izvora

Albo je još jedna aplikacija koja nastoji pomoći uvesti red u golemu količinu informacija s brojnih web stranica, društvenih mreža i drugih platformi omogućujući da ih se na jednostavan način pohrani i njima upravlja na jednom mjestu…

Matija Gračanin petak, 8. svibnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Albo
Namjena Organizacija digitalnog sadržaja i informacija
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 31,99 eura godišnje (Pro)

Albo (nekoć Sortd) svojevrsni je digitalni repozitorij informacija koji omogućava da se na jednostavan način pohranjuje i upravlja informacijama koje se pronalazi u bespućima Interneta, na društvenim mrežama i brojnim drugim platformama, bilo da je riječ o tekstu, klasičnim bookmarcima, snimkama zaslona, receptima i slično.

Podaci se unose sasvim uobičajeno za ovaj tip aplikacija, jednostavno se s njom podijeli sadržaj, a to znači da je se zapravo može koristiti iz praktično bilo koje aplikacije. Sam dodani sadržaj će se organizirati na temelju kategorija, čime se zapravo pretvara u osobni digitalni katalog doista svega.

Specifičnost je to što Albo nastoji samostalno organizirati i razmještati informacije, a zgodno je i to što će se poveznice kao i drugi lokacijski podaci s podijeljenog sadržaja automatski prikazivati na mapi. Tako je, primjerice,  vrlo lako zapamtiti i kasnije opet pronaći dobar restoran, kakvu knjižaru ili već neko drugo mjesto.

Uz to, Albo nudi i mogućnost suradnje, pa je organizirati sadržaj moguće i s drugima, a tu su i neki drugi detalji. Ukratko, Albo je osobna digitalna biblioteka za pohranu i organizaciju čitavog niza stvarčica, od poveznica i videozapisa, preko knjiga i recepata pa sve do alata, vrsta vježbi, alata i mjesta. Uz besplatno i ograničeno izdanje tu je i inačica Pro koja stoji 31,99 eura godišnje.

