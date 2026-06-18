AlterSend - višeplatformsko rješenje otvorena koda za izravnu razmjenu datoteka

AlterSend još je jedna aplikacija koja se specijalizira za dijeljenje datoteka i to tako da se prijenosi odvijaju izravno između uređaja pri čemu je sve uredno šifrirano, a za razliku od nekih sličnih rješenja, ovo je prisutno i na pametnim telefonima i na računalima…

OSNOVNI PODACI Naziv AlterSend Namjena Aplikacija za izravnu razmjenu datoteka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

AlterSend još je jedan primjer rješenja za vrlo jednostavnu razmjenu datoteka između različitih uređaja, kod kojega se naglašava činjenica da za prijenos nam posrednika te se sve odvija izravno između dva uređaja, a i sve je snažno šifrirano, čime se osigurava i relativno visoka razina sigurnosti.

Riječ je o projektu otvorena koda, a uz to što nudi namjenske aplikacije za Android telefone te iPhone, tu je i posebna inačica za Windows. Dakako, aplikacije su zapravo perolaki klijenti kroz koje će se slati i primati datoteke, odnosno, služe za povezivanje uređaja među kojima će se datoteke zapravo razmjenjivati.

Pritom je povezivanje također riješeno tradicionalno i, uz upisivanje kratkoga koda, moguće je skenirati i generirani QR kod. Jednom kada su uređaji povezani, lako je slati i primati datoteke, a vrijedi i napomenuti da će raditi i preko internetske veze zahvaljujući peer‑to‑peer arhitekturi i otkrivanju uređaja preko distribuirane mreže (Hyperswarm).

Drugim riječima, čitavu je stvar vrlo lako koristiti. Otvori se aplikacija na oba uređaja, jedan generira kod, drugi ga skenira ili se ručno upiše, zatim se odabiru datoteke nakon čega će se uspostaviti kanala šifriran s kraja na kraj i prijenos će početi. Nema naprednih mogućnosti i nekih dodatnih posebnih detalja, no AlterSend svoj posao obavlja sasvim korektno i to – besplatno.