Ambience - kolekcija umirujućih zvukova i glazbe za opuštanje i koncentraciju

Riječ je o aplikaciji koja nudi oveću kolekciju umirujućih zvukova te ambijentalne glazbe koja bi trebala pomoći lakše utonuti u san, postići bolju razinu koncentracije ili se samo opuštati uz raznovrsne zvukove…

OSNOVNI PODACI Naziv Ambience Namjena Kolekcija ambijentalne glazbe i zvukova Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,39 eur (Premium)

Ambience je potencijalno korisna aplikacija koja nudi prilično opsežnu kolekciju raznovrsnih umirujućih zvukova i ambijentalne glazbe koje će dobro doći onda kada se žele maskirati zvukovi iz okoline (idealno ju je kombinirati uz slušalice za uklanjanje buke), ali i kada se želi mirnije utonuti u san ili se kvalitetnije koncentrirati.

Za razliku od sličnih aplikacija od kojih mnoge nude fiksne audio zapise, prednost Ambiencea krije se u mogućnosti stvaranja personaliziranih zvučnih pejzaža budući da je moguće miješati više zvučnih zapisa istovremeno (na primjer, kišu, zvukove prirode, bijeli šum ili opuštajuću glazbu) i to do njih maksimalno deset.

Ističe se vrlo jednostavnim sučeljem u kojemu dominiraju kategorije zvukova s potkategorijama, a zgodno je i to što je tu podrška i za neke nešto naprednije značajke kao što je opcija korištenja vlastitih audio datoteka koje se onda mogu koristiti uz postojeće kojih ima oko 170 ili opcija podešavanja efekta fade outa.

Tu je i jednostavan tajmer bez kojega bi aplikacija ovakvog tipa praktično bila nezamisliva, a na umu valja imati i to da je besplatna inačica ograničena. Naime, tek je u izdanju Premium uključena puna podrška za deset istovremenih zvučnih zapisa (besplatna je ograničena na tri), mogućnost snimanja složenih kompozicija, a neće se ni prikazivati oglasi. Cijena? 3,39 eura jednokratno.