Apollo - omogućuje korištenje i pokretanje različitih jezičnih modela na pametnom telefonu

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja omogućava da se izravno na pametnim telefonima pokreću i koriste različiti i pretežito mali jezični modeli koji su posebno optimizirani za rad na uređajima relativno skromnijih hardverskih mogućnosti (u kontekstu umjetne inteligencije)…

OSNOVNI PODACI Naziv Apollo Namjena Pokretanje malih jezičnih modela lokalno na uređaju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Apollo je potencijalno korisna aplikacija koja se oslanja na platformu Liquid Edge AI (LEAP) te je zapravo zamišljena kao mobilni klijent putem kojega se mogu koristiti raznovrsni manji jezični modeli (SLM), ali i putem kojega se može povezivati s praktično svim dostupnim modelima i rješenjima kroz OpenRouter.

Samu je aplikaciju prilično jednostavno koristiti, a osim što je moguće konfigurirati pristup kroz OpenRouter definirajući API ključeve za servise kojima se želi pristupiti i koristiti ih (za ovo je, dakako, potrebno imati internetsku vezu ako se ne koriste modeli koji se izvršavaju kroz poznata rješenja kao što su LM Studio ili Ollama na računalu dostupnom u lokalnoj mreži), tu je i opcija Local Models unutar koje je ponuđeno nekoliko manjih modela koji se mogu koristiti lokalno.

Sučelje aplikacije je jednostavno i pregledno, a jednom kada se odabere željeni model (lokalne je modele najprije potrebno preuzeti), moguće je započeti interakciju sa odabranim modelom kroz postavljanje upita. Podržano je i slanje datoteka i slika (kod modela koji ih mogu obrađivati), tu je i opcija internetskog pretraživanja, podešavanje određenih parametara važnih za modele, kao i neke druge mogućnosti.

Ukratko, ovo je jedno od idealnih rješenja za sve one koji žele izravno na svojem uređaju, čak i onda kada nije dostupna internetska veza, iskoristiti mogućnosti koje mogu ponuditi mali jezični modeli i pritom zadržati maksimalnu razinu privatnosti. Na umu samo treba imati da je potrebno osigurati dovoljno prostora na unutarnjoj memoriji telefona ako se koriste lokalni modeli.