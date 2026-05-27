App Finder - bolje riješeno pretraživanje službene Googleove trgovine aplikacijama

Službena Googleova trgovina aplikacijama gotovo je nezaobilazna za korisnike Android telefona, no istodobno pati od niza nedostatak. Jedan od njih je naprednije pretraživanje, a upravo to nastoji ispraviti App Finder…

OSNOVNI PODACI Naziv App Finder Namjena Olakšava pronalazak aplikacija Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,40 eur mj, 7,20 eur godišnje ili 18 eur jednokratno (Ultimate)

Googleova trgovina aplikacijama nudi više od dva milijuna aplikacija, a jedna od najčešćih kritika korisnika i najvećih nedostataka same trgovine, svakako je činjenica da je otežano pronalaziti nove i zanimljive aplikacije, pogotovo ako one odlaze od manjih i neovisnih razvojnih inženjera. Upravo tu uskače App Finder koji sve to nastoji ispraviti.

Pritom treba biti svjestan toga da ovo nije tek još jedan klasični katalog koji prikazuje indeksirane aplikacije, nego o rješenju koje omogućava bitno preciznije i rafiniranije pretraživanje, nešto u čemu je službena trgovina zapravo prilično loša. Ključna je prednost čitav niz kriterija kojima je moguće pronaći zanimljive aplikacije.

Tako je moguće aplikacije prikazati prema kategoriji kojoj pripada, prosječnoj ocjeni, broju ocjena, zatim prema tome prikazuju li se oglasi, cijeni, je li sada na rasprodaji, ali i čitavom nizu drugih parametara pa čak i nekih posebno osmišljenih filtara. Jednom kada je sve podešeno, dobit će se rezultati koje je onda moguće pregledavati.

Pritom je u tom prikazu moguće uključiti ili isključiti prikaz snimki zaslona aplikacije, isto vrijedi i za određene parametre i detalje, a tu su i neke druge sitnice. Bilo kako bilo, oni koji traže bolji način da pronađu nove i zanimljive aplikacije unutar Googleove trgovine te izbjegnu prilično restriktivne algoritme, ovo je aplikacija koju bi trebali probati. Može je se koristiti besplatno, no za sve ono što može ponuditi, tu je izdanje Ultimate koje stoji 2,40 eura mjesečno, 7,20 eura godišnje ili 18 eura jednokratno.