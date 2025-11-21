Apple Sports – aplikacija za praćenje rezultata uživo sada dostupna u Hrvatskoj

Appleova aplikacija za iPhone nudi rezultate uživo, statistike i personalizirano praćenje niza sportskih liga, a od sada se može preuzeti i putem hrvatskog App Storea

Sandro Vrbanus petak, 21. studenog 2025. u 10:17
Osnovni podaci
Naziv Apple Sports
Namjena Praćenje sportskih rezultata uživo
Android Nema
iOS App Store
Cijena Besplatan

Apple Sports, besplatna aplikacija za iPhone koja sportskim fanovima omogućuje pristup rezultatima u stvarnom vremenu, statistikama i drugim podacima, sada je dostupna u nizu europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. Dizajnirana s naglaskom na brzinu i jednostavnost, aplikacija stavlja korisničke omiljene lige i timove u središte pozornosti putem sučelja jednostavnog za korištenje, dizajniranoga u Appleu i u skladu s njihovim dizajnerskim postulatima.

Personalizacija iskustva

Obožavatelji sporta u njoj mogu mijenjati prikaz između trenutačnih rezultata i nadolazećih utakmica te istraživati popratne informacije poput statistike timova i detalja o sastavima. K tome, Apple Sports omogućava personalizaciju korisničkog iskustva, odnosno lakše praćenje omiljenih timova i liga. Na početnom zaslonu događaji i utakmice grupirani su prema ligama, uz intuitivne kontrole koje omogućuju prilagodbu redoslijeda prikaza kako bi se najvažnije lige za svakog korisnika pojavljivale prve. Kroz cijelu aplikaciju, omiljeni timovi uvijek se prikazuju na vrhu.

Uz Live Activities, Apple Sports svoja ažuriranja rezultata korisniku prikazuje u stvarnom vremenu izravno na zaključani zaslon iPhonea i na Apple Watch, a nadolazeći događaji mogu se unaprijed odabrati, kako korisnici ne bi propustili utakmice i događaje koji su im važni. Tu su i widgeti, koje je moguće postaviti na početni zaslona iPhonea te tako uvijek pri ruci imati prikaze omiljenih timova i liga. Osim na iPhoneu, tim widgetima se može pristupiti i na iPadu te Mac računalima.

Sportovi i lige koji su trenutačno podržane u aplikaciji Apple Sports:

Bundesliga, 2. Bundesliga, Liga prvaka (muška i ženska), Konferencijska liga, Engleski Championship, Europa Liga, Formula 1, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Ligue 2, MLB, MLS, NASCAR, NBA, NCAA košarka (muška i ženska), NCAAF, NFL, NHL, NWSL, Premier Liga, Primeira, Segunda División, Serie A, Serie B, Tenis (muški i ženski), WNBA.



