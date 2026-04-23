Astra AI - aplikacija za učenike i studente koja se oslanja na umjetnu inteligenciju

OSNOVNI PODACI Naziv Astra AI Namjena Virtualne instrukcije pogonjene umjetnom inteligencijom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 96 eur godišnje (Plus)

Sve veći broj učenika danas mora odlaziti na instrukcije kako bi svladali gradivo, pa ni ne čudi da je Astra AI sve popularnija aplikacija među učenicima i studentima, kao i roditeljima. Naime, riječ je o aplikaciji koja se oslanja na umjetnu inteligenciju kako bi pomogla oko svladavanje gradiva, rješavanja domaće zadaće te dubljeg razumijevanja samoga gradiva.

Nakon instalacije potrebno je proći kroz kratki upitnik, a aplikacija će generirati optimalni nastavni plan te ponuditi da se započne plaćati pretplata kroz izdanje Plus. Taj se korak, doduše, može preskočiti te aplikaciju prvo iskušati, a onda je još potrebno otvoriti korisnički račun. Jednom kada je sve spremno, aplikaciju je moguće početi koristiti.

Ono što je posebno korisno, svakako je činjenica da se mogu unositi vlastiti materijali kao što su bilješke, PDF dokumenti, skenirane stranice knjiga, stari ispiti, skripte te svi ostali materijali koji se mogu iskoristiti za postizanje cilja, bilo da je riječ o pripremanju za ispit ili da se temeljitije svlada gradivo koje se obrađuje.

Naravno, ključno je to što je u svakome trenutku moguće postaviti bilo kakvo pitanje ili zadatak te dobiti rješenje s objašnjenjima, tu je i rješavanje problema korak po korak, opcija da se slika ispit te se dobije osobni plan učenja, tu je i mogućnost učenja prema kurikulumu (lekcije su prilagođene službenom nastavnom planu), te još štošta drugo.

Dakako, da bi se iskoristio puni potencijal ovog virtualnog AI instruktora potrebno je plaćati pretplatu na već spomenuti izdanje Plus što stoji 96 eura godišnje, tim više što je besplatno (probno) izdanje previše ograničeno.