AutoZen - pretvara pametni telefon u praktičnog pomoćnika korisnog tijekom vožnje

Oni koji u svojem automobilu nemaju integriran Android Auto ili Appleov CarPlay, a željeli bi koristiti slične mogućnosti, s ovom će aplikacijom doći na svoje. Naime, pretvara pametni telefon u središnju konzolu koja je korisna upravo onda kada se upravlja vozilom…

OSNOVNI PODACI Naziv AutoZen Namjena Pretvara Android telefon u pomoćnika u vožnji Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 11,99 eur godišnje ili 37,99 eur jednokratno (Premium Plus)

AutoZen potencijalno je korisna aplikacija za sve one koji žele na raspolaganu imati dodatnu pomoć tijekom vožnje, istodobno nemaju ili ne žele koristiti Android Auto ili Appleov CarPlay. Ukratko, ova će aplikacija pretvoriti pametni telefon u svojevrsni središnji upravljački zaslon u vozilu s nizom korisnih mogućnosti.

Tako je moguće pokretati navigaciju s glasovnim uputama (turn-by-turn navigacija se temelji na Mapboxu ili na HereMapus, ovisno o inačici), moguće je dobivati upozorenja o kamerama za nadzor brzine, pratiti stanje u prometu te primati podatke o vremenskim uvjetima u stvarnom vremenu, a istodobno upravljati glazbom i telefonskim pozivima.

Samu je aplikaciju dovoljno instalirati na Android uređaj kojeg je onda najbolje smjestiti u nosač u automobilu, a onda valja tek aktivirati željeni način rada. Podržana je integracija s popularnim glazbenim servisima kao što su Spotify, Deezer ili Tidal, a podržana je i mogućnost povezivanja telefona s automobilom putem Bluetootha (podržava i neke senzore za tlak u gumama, a i moguće je namjestiti da se aplikacija automatski pokrene).

Osim toga, aplikacija može pročitati dolazne poruke te čak i omogućiti odgovaranje glasom, tu je i opcija biranja raznovrsnih prikaza (inicijalno dominira prikaz navigacije), zatim niz praktičnih widgeta kojim se prikaz i funkcionalnost same aplikacije može dodatno obogatiti, a svakako vrijedi spomenuti i integriranog AI asistenta koji može izvoditi određene radnje.

Naravno, tu su i brojni drugi detalji i sitnice, a premda je osnovna verzija besplatna, ona je ujedno i prilično ograničena (nema čak ni navigaciju). Za sve je mogućnosti potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 11,99 eura ili se odlučiti na jednokratno plaćanje koje stoji 37,99 eura i to za izdanje Premium Plus (naplatno je izdanje moguće i besplatno iskušavati sedam dana).