AutoZen - pretvara pametni telefon u praktičnog pomoćnika korisnog tijekom vožnje

Oni koji u svojem automobilu nemaju integriran Android Auto ili Appleov CarPlay, a željeli bi koristiti slične mogućnosti, s ovom će aplikacijom doći na svoje. Naime, pretvara pametni telefon u središnju konzolu koja je korisna upravo onda kada se upravlja vozilom…

Matija Gračanin srijeda, 3. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv AutoZen 
Namjena Pretvara Android telefon u pomoćnika u vožnji
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 11,99 eur godišnje ili 37,99 eur jednokratno (Premium Plus)

AutoZen potencijalno je korisna aplikacija za sve one koji žele na raspolaganu imati dodatnu pomoć tijekom vožnje, istodobno nemaju ili ne žele koristiti Android Auto ili Appleov CarPlay. Ukratko, ova će aplikacija pretvoriti pametni telefon u svojevrsni središnji upravljački zaslon u vozilu s nizom korisnih mogućnosti.

Tako je moguće pokretati navigaciju s glasovnim uputama (turn-by-turn navigacija se temelji na Mapboxu ili na HereMapus, ovisno o inačici), moguće je dobivati upozorenja o kamerama za nadzor brzine, pratiti stanje u  prometu te primati podatke o vremenskim uvjetima u stvarnom vremenu, a istodobno upravljati glazbom i telefonskim pozivima.

Samu je aplikaciju dovoljno instalirati na Android uređaj kojeg je onda najbolje smjestiti u nosač u automobilu, a onda valja tek aktivirati željeni način rada. Podržana je integracija s popularnim glazbenim servisima kao što su Spotify, Deezer ili Tidal, a podržana je i mogućnost povezivanja telefona s automobilom putem Bluetootha (podržava i neke senzore za tlak u gumama, a i moguće je namjestiti da se aplikacija automatski pokrene).

Osim toga, aplikacija može pročitati dolazne poruke te čak i omogućiti odgovaranje glasom, tu je i opcija biranja raznovrsnih prikaza (inicijalno dominira prikaz navigacije), zatim niz praktičnih widgeta kojim se prikaz i funkcionalnost same aplikacije može dodatno obogatiti, a svakako vrijedi spomenuti i integriranog AI asistenta koji može izvoditi određene radnje.

Naravno, tu su i brojni drugi detalji i sitnice, a premda je osnovna verzija besplatna, ona je ujedno i prilično ograničena (nema čak ni navigaciju). Za sve je mogućnosti potrebno plaćati godišnju pretplatu koja stoji 11,99 eura ili se odlučiti na jednokratno plaćanje koje stoji 37,99 eura i to za izdanje Premium Plus (naplatno je izdanje moguće i besplatno iskušavati sedam dana).

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi