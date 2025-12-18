Awake - budilica kod koje se moraju rješavati izazovi da bi je se isključilo

Mobilnih budilica definitivno ne nedostaje, a premda se na prvi pogled može činiti da je ovo tek još jedna u nizu tipičnih aplikacija toga tipa, njezina posebnost leži u broju misija koje je potrebno riješiti kako bi se alarm ujutro isključio…

Matija Gračanin četvrtak, 18. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Awake 
Namjena Mobilna budilica s izazovima
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 14,99 eur godišnje (Premium)

Awake je još jedna mobilna budilica koja bi se trebala posebno dopasti onima koji imaju teškoća s jutarnjim buđenjem i već su stekli naviku da, unatoč činjenici što ih je alarm probudio, jednostavno ga isključe i nastave spavati. Naime, jedna od ključnih karakteristika ove aplikacije krije se u ponuđenim misijama.

Njih se postavlja u trenutku definiranja alarma, a trik je u tome što se alarm neće moći deaktivirati ako se misija uspješno ne riješi. Pritom je tu štošta, od jednostavnih stvari kao što je potreba da se pametni telefon dovoljno protrese ili da se pravilno poredaju brojevi, pa sve do rješavanja matematičkih problema, skeniranja QR koda, skeniranja nekoga objekta, igranja malih igara i štošta drugo.

Štoviše, Awake nudi ravno 26 misija što je dovoljno da svatko za sebe pronađe onaj jutarnji izazov koji će ga u konačnici razbuditi. Naravno, ova aplikacija nudi i čitav niz drugih praktičnih mogućnosti kao i detalja koje su sasvim uobičajene za moderne mobilne budilice.

Tako je moguće namjestiti proizvoljan zvuk alarma, upravljati jačinom vibracije, tu je i posebna provjera je li se u konačnici probudilo (povezana s misijama), zatim mogućnost prilagodbe pozadinske slike, kao i čitav niz drugih detalja i mogućnosti. Osnovna inačica aplikacije je besplatna no ograničena (dobiva se samo četiri misije), a za sve ono što Awake može ponuditi valja plaćati pretplatu za izdanje Premium koje stoji 14,99 eura godišnje.



