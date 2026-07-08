Battery Supervisor - otkriva što ima najveći utjecaj na potrošnju baterije smartfona

Svi oni koji se pitaju zašto im baterija u pametnom telefonu odjednom traje kraće, ovo je još jedna aplikacija koja pomaže dati dogovor upravo na to pitanje, nudeći pritom i šačicu drugih korisnih informacija i dijagnostičkih alata...

OSNOVNI PODACI Naziv Battery Supervisor Namjena Otkriva najveće potošače baterije Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Pametni telefoni obično nude ugrađenu mogućnost za pregled potrošnje baterije, no ti su prikazi nerijetko rudimentarni te ne nude dovoljno informacija kako bi se otkrilo što doista ima najveći utjecaj na potrošnju baterije. Tu uskače Battery Supervisor, jednostavna no dovoljno moćna aplikacija koja pomaže optimizirati potrošnju baterije.

Sama aplikacija kontinuirano prikuplja podatke o razini napunjenosti, naponu i temperaturi baterije te ih organizira u prikaze koji olakšavaju identificiranje netipično snažnijeg pražnjenja baterije. Pritom je ključna mogućnost zapravo sveobuhvatan dijagnostički izvještaj.

Kreirat će ga se tek jednim klikom, a nakon što je spreman, dobit će se prikaz koji obuhvaća utjecaj različitih faktora koji izravno utječu na bateriju, od rada zaslona i mrežne povezanosti do aktivnosti aplikacija u pozadini. Osim toga, tu je i mogućnost procjene potrošnje individualnih aplikacija, no za to je potrebno dati i odgovarajuće dozvole.

Tu je i SOH (State of Health), svojevrsni čarobnjak namijenjen procjeni zdravlja baterije, kao i alati za analizu procesa punjenja koji mogu otkriti eventualne probleme s neispravnim kabelima ili punjačima. Doduše, valja imati na umu kako su svi prikupljeni podaci i analize isključivo procjene temeljene na onome što Androidov API dopušta, pa rezultati mogu varirati ovisno o samom uređaju. Aplikacija se može koristiti sasvim besplatno.