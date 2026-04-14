BChat - aplikacija koja želi ponuditi sigurniju i privatniju razmjenu poruka
Riječ je o još jednom višeplatformskom rješenju koje nastoji ponuditi jednostavan način za sigurniju i privatniju razmjenu poruka oslanjajući se pritom na mrežu decentraliziranih čvorova koji preuzimaju ulogu posrednika u isporuci poruka…
|Naziv
|BChat
|Namjena
|Omogućava anonimnu razmjenu poruka
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Aplikacija za anonimnu razmjenu poruka, odnosno, za komunikaciju kod koje je naglasak ponajprije stavljen na sigurnost i privatnost ima sve više. BChat je još jedno takvo višeplatformsko rješenje koje se oslanja na mrežu decentraliziranih čvorova koji služe kao posrednici u isporuci poruka, a koje ne traži ni da se otkrivaju osobni podaci pri otvaranju korisničkog računa.
Čitava se arhitektura oslanja na blockchainu Beldex, a umjesto da je potrebno unijeti broj telefona ili adrese e-pošte kako bi se povezivalo s drugim korisnicima, zapravo će se dobiti poseban identifikator koji će se podijeliti s drugima (BChat ID). Pritom valja na umu imati da aplikacija ne sinkronizira kontakte, kao i to da se sve pohranjuje lokalno na pametnom telefonu.
Sučelje je jednostavno, a sama aplikacija nudi mogućnost slanja tekstualnih poruka, fotografija, glasovnih bilješki i drugih datoteka, uz podršku za privatne i grupne razgovore. Da bi se kontakti lakše pronašli, tu je pregled BNS imena (svojevrsni nadimci koji se povezuju s BChat ID‑om), no sve i dalje ostaje anonimno.
Naravno, tu je i niz drugih detalja i mogućnosti, pa svi oni koji traže alternativu rješenjima kao što su Session ili SimpleX (prvi bi se uskoro mogao ugasiti ako ubrzo ne pronađe načina za financiranje) i žele zadržati visoku razinu privatnosti i sigurnosti, BChat se nameće kao zanimljiv decentralizirani messenger koji, barem se to tako čini, privatnost shvaća vrlo ozbiljno.