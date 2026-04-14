BChat - aplikacija koja želi ponuditi sigurniju i privatniju razmjenu poruka

OSNOVNI PODACI Naziv BChat Namjena Omogućava anonimnu razmjenu poruka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Aplikacija za anonimnu razmjenu poruka, odnosno, za komunikaciju kod koje je naglasak ponajprije stavljen na sigurnost i privatnost ima sve više. BChat je još jedno takvo višeplatformsko rješenje koje se oslanja na mrežu decentraliziranih čvorova koji služe kao posrednici u isporuci poruka, a koje ne traži ni da se otkrivaju osobni podaci pri otvaranju korisničkog računa.

Čitava se arhitektura oslanja na blockchainu Beldex, a umjesto da je potrebno unijeti broj telefona ili adrese e-pošte kako bi se povezivalo s drugim korisnicima, zapravo će se dobiti poseban identifikator koji će se podijeliti s drugima (BChat ID). Pritom valja na umu imati da aplikacija ne sinkronizira kontakte, kao i to da se sve pohranjuje lokalno na pametnom telefonu.

Sučelje je jednostavno, a sama aplikacija nudi mogućnost slanja tekstualnih poruka, fotografija, glasovnih bilješki i drugih datoteka, uz podršku za privatne i grupne razgovore. Da bi se kontakti lakše pronašli, tu je pregled BNS imena (svojevrsni nadimci koji se povezuju s BChat ID‑om), no sve i dalje ostaje anonimno.

Naravno, tu je i niz drugih detalja i mogućnosti, pa svi oni koji traže alternativu rješenjima kao što su Session ili SimpleX (prvi bi se uskoro mogao ugasiti ako ubrzo ne pronađe načina za financiranje) i žele zadržati visoku razinu privatnosti i sigurnosti, BChat se nameće kao zanimljiv decentralizirani messenger koji, barem se to tako čini, privatnost shvaća vrlo ozbiljno.