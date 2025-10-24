BeeWalls - mobilna kolekcija na tisuće pozadina za pametne telefone

Kada se upusti u prilagođavanje sučelja pametno telefone jedna od najvažnijih stavki je i namještanje prikladne pozadinske slike. Srećom, aplikacija s kvalitetnim pozadinama ima doista mnogo, a ovo je tek još jedna…

OSNOVNI PODACI Naziv BeeWalls Namjena Kolekcija kvalitetnih pozadinskih slika Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 7,29 eur (godišnje) ili 10,859 eura jednokratno (Premium)

Već je na prvi pogled sasvim jasno da je BeeWalls tek još jedna aplikacija koja nudi relativno solidan izbor pozadinskih slika kojima se može ukrasiti vlastiti pametni telefon, pa svakako o njoj treba razmisliti kad se kreće u prilagođavanje sučelja.

Samim sučeljem aplikacije dominira prikaz raznovrsnih pozadinskih slika, a u svojoj ih kolekciji nudi nekoliko tisuća. Osim toga, slike su i uredno kategorizirane, ali valja znati i da aplikacija razdvaja besplatno pozadinske slike od onih koje su označene epitetom Premium.

Na umu valja imati da je za normalno funkcioniranje aplikacije potrebno otvoriti korisnički račun (to se može preskočiti, ali će se tada pozadinske slike moći samo pregledavati), a tek će se tada dobiti sve funkcionalnosti. Tak je tu pretpregled svakog wallpapera preko čitavog zaslona, a tu će se dobiti i neke dodatne opcije.

Tako je moguće kopirati paletu boja, a tu je i mogućnost podešavanja određenih parametara slike kao što je ugađanje svjetline, kontrasta, razine zamućenja te razine zasićenja boja. Slike se mogu postaviti kao pozadina na telefonu izravno, a tu su još i neki drugi detalji. Besplatna inačica je ograničena mogućnostima i ponudom wallpapera, a tu je izdanje Premium koje stoji 7,29 eura godišnje ili 10,89 eura jednokratno.