Binary Sweeper - pomaže osloboditi unutarnju memoriju uklanjanjem dupliciranih datoteka

Premda pametni telefoni dolaze sa sve izdašnijom količinom memorije za pohranu datoteka, tijekom se vremena ona ipak može zapuniti, a jedan od krivaca su upravo duplicirane datoteke. Ova će aplikacija pomoći da ih se bezbolno ukloni

OSNOVNI PODACI Naziv Binary Sweeper Namjena Omogućava detekciju i uklanjanje dupliciranih datoteka Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 9,99 eur godišnje ili 17,99 eur jednokratno (Premium)

Binary Sweeper svrstava se u kategoriju strogo namjenskih aplikacija, a zapravo je riječ o jednostavnom no funkcionalnom mobilnom alatu koji je u stanju pregledati unutarnju memoriju pametnog telefona te detektirati duplicirane datoteke pa omogućiti da ih se bezbolno ukloni i tako se oslobodi nepotrebno zauzet prostor.

Sama aplikacije ne nudi posebno raskošne mogućnost ili detaljno razrađeno sučelje, a čim se pokrene te se daju odgovarajuće dozvole, moguće je aktivirati neki od ponuđenih vrsta skeniranja te se tako primiti uklanjanja dupliciranih slika, videozapisa, audiozapisa, dokumenata, dok je tu i prilagođeno skeniranje kojim se može preciznije definirati što se želi pronaći.

Osim toga, moguće je pokrenuti i cjelovito skeniranje kojim će biti obuhvaćene sve vrste datoteka, a jednom kada bilo koji od procesa skeniranja završi, na uvid će se dobiti pregled datoteka kako bi se lakše moglo utvrditi koje se želi ukloniti, a koje ne. Naravno, moguće je u jednom potezu izbrisati sve datoteke, ako se to tako želi.

Drugim riječima, Binary Sweeper je sposoban mobilni alat koji će se pokazati korisnim upravo onda kada se želi uvesti reda među datoteke pohranjene na unutarnjoj memoriji telefona, kao i osloboditi nepotrebno zauzeti prostor. Besplatno izdanje je dovoljno funkcionalno, no ponešto ograničeno, a za sve je mogućnosti zato tu inačica Premium koja stoji 9,99 eura godišnje ili 17,99 eura jednokratno.