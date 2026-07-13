Bluetooth Brain - automatski podešava glasnoću ovisno o spojenom uređaju

Bluetooth Brain je usko specijalizirana aplikacija koja je u stanu napraviti profile za uređaje spojene putem Bluetootha, a sve kako bi zapamtila postavljenu glasnoću telefona i potom je automatski podesila ovisno o tome koji se uređaj spoji…

OSNOVNI PODACI Naziv Bluetooth Brain Namjena Automatsko podešavanje glasnoće Bluetooth uređaja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,19 eur (Pro)

Svi oni koji se znaju neugodno iznenaditi kada putem Bluetooth spoje zvučnike ili slušalice pri čemu automatski krene reprodukcija samo da bi ih dočekala zaglušujuća buka ili ih pak muči to što svaki put moraju poglasniti zvuk, Bluetooth Brain je aplikacija koju bi trebali probati.

Naime, riječ je o aplikaciji koja se specijalizira za automatsko podešavanje glasnoće i to tako da može zapamtiti preferiranu razinu glasnoće za svaki pojedini uređaj koji se spaja putem Bluetootha. Aplikacija neprimjetno radi u pozadini, a njezino korištenje se svodi na stvaranje pojedinačnih profila za prepoznate uređaje.

Ono što svakako vrijedi istaknuti jest činjenica da nudi pametnu detekciju uređaja koji su upareni s pametnim telefonom, što znači da može razlikovati slušalice i audio uređaje (to vrijedi i za sustave u automobilima) od dodataka kao što su pametni satovi ili narukvice za koje zapravo i nema pretjerano smisla da se podešava glasnoća.

U besplatnoj inačici moguće je automatski upravljati isključivo glasnoćom multimedije, no tu je i izdanje Premium (stoji 3,19 eura) uz koje se dobivaju i dodatne mogućnosti kao što je kontrola nad glasnoćom zvona, obavijesti, alarma i samih poziva, a dodana je i mogućnost automatske regulacije svjetline zaslona te mjerač jačine signala za BLE (Bluetooth Low Energy) uređaje.