Budge - dobro opremljena i ljepuškasta aplikacija za upravljanje osobnim financijama

Precizno praćenje svojih prihoda i rashoda ključno je kako bi se stekla potpuna kontrola nad osobnim financijama i kako bi se, u konačnici, mogli identificirati nepotrebni troškovi te se tako uštedjelo. Budge je lijepo izvedena aplikacija koja će upravo to i omogućiti…

Matija Gračanin četvrtak, 9. listopada 2025. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Budge
Namjena Upravljanje osobnim financijama
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 5,99 eur godišnje ili 8,49 eur jednokratno (Premium) 

Budge je još jedna aplikacija za upravljanje osobnim financijama koja nastoji pronaći kompromis između jednostavnosti korištenja te analitičkih sposobnosti. Naime, omogućuje elegantno praćenje troškova, pri čemu je moguće lako bilježiti i kategorizirati sve izdatke i primitke, pružajući pritom uvid u potrošačke navike čime se olakšava donošenje financijskih odluka usklađenih s postavljenim ciljevima.

Nakon što se unesu sve transakcije, dobiva se pregledno napravljen (mjesečni) kalendar s uvidom u aktualno financijsko stanje kroz koji je moguće identificirati trendove potrošnje i prepoznati eventualna odstupanja, a samim time i jednostavnije optimizirati mjesečni budžet, bez obzira je li budžet osmišljen na kratkoročnu štednju ili dugoročne investicije.

Osim što služi za precizno praćenje prihoda i rashoda, tu je i opcija upravljanja pretplatama čime se dobiva jasan pregled ponavljajućih mjesečnih obveza (zgodno je i to što je moguće definirati podsjetnike), a specifičnost ove aplikacije je i ugrađeni A I asistent koji se postavlja kao svojevrsni financijski savjetnik.

Naravno, to je tek dio onoga što Budge nudi, pa svi oni koji traže sposoban alat za praćenje troškova i prihoda koji se ističe ljepuškastim sučeljem i sasvim solidnim mogućnostima, svakako bi trebali šansu dati ovome. Besplatno izdanje je ograničeno, no tu je izdanje Premium koje godišnje stoji 5,99 eura ili 8,49 eur jednorakno, te ga se može besplatno isprobati tri dana.

 



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi