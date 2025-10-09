Budge - dobro opremljena i ljepuškasta aplikacija za upravljanje osobnim financijama

Precizno praćenje svojih prihoda i rashoda ključno je kako bi se stekla potpuna kontrola nad osobnim financijama i kako bi se, u konačnici, mogli identificirati nepotrebni troškovi te se tako uštedjelo. Budge je lijepo izvedena aplikacija koja će upravo to i omogućiti…

OSNOVNI PODACI Naziv Budge Namjena Upravljanje osobnim financijama Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,99 eur godišnje ili 8,49 eur jednokratno (Premium)

Budge je još jedna aplikacija za upravljanje osobnim financijama koja nastoji pronaći kompromis između jednostavnosti korištenja te analitičkih sposobnosti. Naime, omogućuje elegantno praćenje troškova, pri čemu je moguće lako bilježiti i kategorizirati sve izdatke i primitke, pružajući pritom uvid u potrošačke navike čime se olakšava donošenje financijskih odluka usklađenih s postavljenim ciljevima.

Nakon što se unesu sve transakcije, dobiva se pregledno napravljen (mjesečni) kalendar s uvidom u aktualno financijsko stanje kroz koji je moguće identificirati trendove potrošnje i prepoznati eventualna odstupanja, a samim time i jednostavnije optimizirati mjesečni budžet, bez obzira je li budžet osmišljen na kratkoročnu štednju ili dugoročne investicije.

Osim što služi za precizno praćenje prihoda i rashoda, tu je i opcija upravljanja pretplatama čime se dobiva jasan pregled ponavljajućih mjesečnih obveza (zgodno je i to što je moguće definirati podsjetnike), a specifičnost ove aplikacije je i ugrađeni A I asistent koji se postavlja kao svojevrsni financijski savjetnik.

Naravno, to je tek dio onoga što Budge nudi, pa svi oni koji traže sposoban alat za praćenje troškova i prihoda koji se ističe ljepuškastim sučeljem i sasvim solidnim mogućnostima, svakako bi trebali šansu dati ovome. Besplatno izdanje je ograničeno, no tu je izdanje Premium koje godišnje stoji 5,99 eura ili 8,49 eur jednorakno, te ga se može besplatno isprobati tri dana.